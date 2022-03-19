Черчесов – о болельщиках «Ференцвароша»: «Чувствуем, что они начинают к нам проникаться»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе над «Мезекевешдом» (1:0), отметив, что болельщики меняют отношение к команде.

«Мы одержали важную победу, играли дома, перед перерывом на сборные. Было нужно уйти на него в хорошем настроении, мы выиграли, сыграли качественно. Хотя могли выиграть и крупнее, но соперник тоже не забил пару шансов.

Радует, что зритель ходит. Первые игры стадион заполнялся на треть, видимо, относились настороженно. Сейчас уже заполняют наполовину, чувствуем, что болельщик начинает к нам проникаться. Это плюс.

Сейчас десять человек уехали в сборные, будем ждать их обратно здоровыми и с хорошим настроением, потому что следующий тур у нас против ближайшего преследователя», – сказал Черчесов.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате с 8-очковым отрывом.

Клуб из Будапешта победил в 3 матчах подряд.

Черчесов возглавляет команду с декабря.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку