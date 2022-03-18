«Ростов» выехал на игру с «Динамо» на поезде. На ужин – мандарины

«Ростов» отправился на матч 22-го тура РПЛ против «Динамо». Ростовчанам пришлось ехать на поезде из-за закрытого городского аэропорта.

«Шеф-повар команды Олег угощает ребят вкусным и полезным ужином», – подписали ростовчане фото раздачи игрокам мандаринов.

Матч в Москве состоится 20 марта.

На последний матч против «Рубина» «Ростов» ехал на автобусе и летел на самолете.

Команда идет на 12-м месте в таблице.

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