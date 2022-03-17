Лига Европы. Гол Обамеянга принес «Барселоне» волевую победу над «Галатасараем» и выход в 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» на выезде обыграла «Галатасарай» со счетом 2:1.

Турки вышли вперед на 28-й минуте, на что гости ответили голами Педри и Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Барса» по сумме двух встреч стала четвертьфиналистом ЛЕ. В первой игре на «Камп Ноу» была нулевая ничья.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Галатасарай (Турция) – Барселона (Испания) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Маркан, 28; 1:1 – Педри, 37; 1:2 – Обамеянг, 50.

Первый матч – 0:0.

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