Погба планирует выбрать новый клуб после завершения сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет подписывать предварительное соглашение с другим клубом.
29-летний футболист собирается дождаться истечения контракта с «МЮ», после чего примет решение о своем будущем.
Француз хочет сконцентрироваться на концовке сезона, а уже после его завершения заниматься вопросами дальнейшего трудоустройства.
- Рыночная стоимость Погба – 55 миллионов евро.
- Он станет свободным агентом 1 июля.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 23 матчах.
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Источник: The Telegraph