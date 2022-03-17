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Погба планирует выбрать новый клуб после завершения сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет подписывать предварительное соглашение с другим клубом.

29-летний футболист собирается дождаться истечения контракта с «МЮ», после чего примет решение о своем будущем.

Француз хочет сконцентрироваться на концовке сезона, а уже после его завершения заниматься вопросами дальнейшего трудоустройства.

  • Рыночная стоимость Погба – 55 миллионов евро.
  • Он станет свободным агентом 1 июля.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 23 матчах.

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Источник: The Telegraph

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