Зарплата игроков «МЮ» сократится на 25% в случае непопадания в ЛЧ (The Athletic)

Многие игроки «Манчестер Юнайтед» могут потерять 25% зарплаты из-за непопадания в Лигу чемпионов.

По информации The Athletic, это условие прописано в контрактах у многих игроков клуба. Некоторые футболисты могут договориться о меньшем снижении.

Часть футболистов не потеряет в зарплате в случае непопадания в Лигу чемпионов.

«МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

Отставание от идущего четвертым «Арсенала» – 1 очко.

У «Арсенала» 2 матча в запасе.

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