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Червиченко – о Дзюбе: «Если ты патриот, то должен играть за сборную без оглядки на родственников и другие факторы. Если не хочешь, так и скажи»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы ехать на ближайший сбор сборной России. По его мнению, ситуация неприемлема.

«Если ты патриот, должен играть в сборной, не оглядываясь на родственников, еще какие-то факторы. Если не хочешь играть – скажи, что не хочу.

А так все время крутить-вертеть... Игрок он неплохой, он полезен и клубной команде, и сборной. Но все эти кручу-верчу надо заканчивать. Нет – и нет», – сказал Червиченко.

  • Дзюба сослался на семейные обстоятельства.
  • При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.
  • Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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16.03.2022 23:15
Комментарии15
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    Рейтинг: +884

    Чехов на Садовой 1 час назад

    Модеры, вы бообще расслабились!!! У вас Укроботы пишут что хотят! Патриотиз им не нравится , козлам. Всякие Наты и прочая шваль. Новый закон о нациках и пятой колоне вам не указ? А Дзюба пусть дует в укроармию свим родственникам помогать, коли он такой сочуствующий, заодно и бандерофилов незалежных с собой прихватит! И не удаляйте пост!, скрины остались.

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    Рейтинг: +440

    mikatv > Чехов на Садовой 1 час назад

    О стукачи НКВДшные подтянулись. Слюной брызжут, глазом сверкают) Грозят кривым пальчиком.

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    Рейтинг: +1809

    Олег1204 > Чехов на Садовой 1 час назад

    Ты знаешь я обратил внимание что на украине есть такая интересная особенность, каким бы кто не обладал течением, хоть ты правый , хоть левый, хоть гей , все любят украину, у нас же любовь к своей стране живет только у немногих людей.

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    Рейтинг: +884

    Чехов на Садовой > mikatv 30 минут назад

    Либо убогий либо укроп. За своими заготовками следи, бандерлог недобитый.

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    Рейтинг: +8275

    GoLenaStop 1 час назад

    А, зарплата у него - тоже маааленькая...

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    Рейтинг: +11528

    DeStar 1 час назад

    ну поступил как посчитал нужным ***
    если б отказался от сборной 3 месяца назад например ,всем было бы плевать и радовались бы сидели скорее всего

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    Рейтинг: +783

    inzek 1 час назад

    соглашусь, что червяк как обычно пургу гонит. но время шлюбы прошло. ДЗБНХ

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    Рейтинг: +74

    nata1979 2 часа назад

    семья и дети и родители в тысячу раз важнее псевдопатриотизма

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    Рейтинг: +18908

    derrik2000 2 часа назад

    Прочитал.
    Как то сразу в отношении полена вспомнил песню Шнура "Ехай на*уй!"
    И это я не о приезде на вызов сборной.

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    Рейтинг: +2355

    волчарик 2 часа назад

    Я что то пропустил,с кем сборная играет?А какой Дэюба человек напишите ему в личку,здесь он не ответит.И в продолжение,как игрок он мне не нравится,но из ныне играющих никого и близко нет.

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    Рейтинг: +11154

    BRO_football 2 часа назад

    Дзюба всё никак не может забыть то самое видео, которое случайно попало в интернет. С него и начались все эти отмазки "я не могу", "я не в форме", "у меня проблемы в семье", "меня Карпин не берёт" и т.д.

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    Рейтинг: +1134

    Sky Spartak 3 часа назад

    Согласен...а то я не в форме...теперь родственники...ЭТО ***** СБОРНАЯ РОСССИИИ ! какого интереса ты постоянно отказываешься ?!?!?!?
    По сути играть постоянно навесами уже надоело...хорошо,что отказался..надеюсь и не пригласят тебя больше....

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    Рейтинг: +392

    kazak1975 3 часа назад

    Червь патриотизм с ************ путает. Земля, предки, Родина, семья- вот что важно, а игра лишь игра.

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    Рейтинг: +440

    mikatv > kazak1975 1 час назад

    Червь нормальный холуй у деда. Галочку зарабатывает, вдруг с барского плеча кинут чего.

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