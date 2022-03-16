Червиченко – о Дзюбе: «Если ты патриот, то должен играть за сборную без оглядки на родственников и другие факторы. Если не хочешь, так и скажи»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы ехать на ближайший сбор сборной России. По его мнению, ситуация неприемлема.

«Если ты патриот, должен играть в сборной, не оглядываясь на родственников, еще какие-то факторы. Если не хочешь играть – скажи, что не хочу.

А так все время крутить-вертеть... Игрок он неплохой, он полезен и клубной команде, и сборной. Но все эти кручу-верчу надо заканчивать. Нет – и нет», – сказал Червиченко.

Дзюба сослался на семейные обстоятельства.

При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.

Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

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