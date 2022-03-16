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  • Червиченко – о Дзюбе: «Если ты патриот, то должен играть за сборную без оглядки на родственников и другие факторы. Если не хочешь, так и скажи»

Червиченко – о Дзюбе: «Если ты патриот, то должен играть за сборную без оглядки на родственников и другие факторы. Если не хочешь, так и скажи»

16 марта 2022, 23:15
30

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы ехать на ближайший сбор сборной России. По его мнению, ситуация неприемлема.

«Если ты патриот, должен играть в сборной, не оглядываясь на родственников, еще какие-то факторы. Если не хочешь играть – скажи, что не хочу.

А так все время крутить-вертеть... Игрок он неплохой, он полезен и клубной команде, и сборной. Но все эти кручу-верчу надо заканчивать. Нет – и нет», – сказал Червиченко.

  • Дзюба сослался на семейные обстоятельства.
  • При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.
  • Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Червиченко Андрей
Комментарии (30)
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Dominator777
1647462900
Иногда и Червь трезвые мысли высказывает...
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kazak1975
1647463786
Червь патриотизм с ************ путает. Земля, предки, Родина, семья- вот что важно, а игра лишь игра.
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BRO_football
1647465894
Дзюба всё никак не может забыть то самое видео, которое случайно попало в интернет. С него и начались все эти отмазки "я не могу", "я не в форме", "у меня проблемы в семье", "меня Карпин не берёт" и т.д.
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волчарик
1647465928
Я что то пропустил,с кем сборная играет?А какой Дэюба человек напишите ему в личку,здесь он не ответит.И в продолжение,как игрок он мне не нравится,но из ныне играющих никого и близко нет.
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derrik2000
1647466042
Прочитал. Как то сразу в отношении полена вспомнил песню Шнура "Ехай на*уй!" И это я не о приезде на вызов сборной.
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DeStar
1647469088
ну поступил как посчитал нужным *** если б отказался от сборной 3 месяца назад например ,всем было бы плевать и радовались бы сидели скорее всего
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GoLenaStop
1647469797
А, зарплата у него тоже маааленькая...
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Garrincha58
1647504102
правильно что отказался во первых он наверняка и сам чувствует что с него сейчас никакой пользы не будет его время ушло и смысла в этом сборе никакого нету
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Hektor 84
1647519732
Дело даже не в патриотизме. Не хочешь играть так и скажи.
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zigbert
1647525904
Отказ за отказом. Нечего на него уже и рассчитывать.
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