Червиченко – о Дзюбе: «Если ты патриот, то должен играть за сборную без оглядки на родственников и другие факторы. Если не хочешь, так и скажи»

Модеры, вы бообще расслабились!!! У вас Укроботы пишут что хотят! Патриотиз им не нравится , козлам. Всякие Наты и прочая шваль. Новый закон о нациках и пятой колоне вам не указ? А Дзюба пусть дует в укроармию свим родственникам помогать, коли он такой сочуствующий, заодно и бандерофилов незалежных с собой прихватит! И не удаляйте пост!, скрины остались.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы ехать на ближайший сбор сборной России. По его мнению, ситуация неприемлема.
«Если ты патриот, должен играть в сборной, не оглядываясь на родственников, еще какие-то факторы. Если не хочешь играть – скажи, что не хочу.
А так все время крутить-вертеть... Игрок он неплохой, он полезен и клубной команде, и сборной. Но все эти кручу-верчу надо заканчивать. Нет – и нет», – сказал Червиченко.
- Дзюба сослался на семейные обстоятельства.
- При Валерии Карпине Дзюба за сборную не играл.
- Дзюба заверил, что в будущем готов играть за команду.
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