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Рыночная стоимость Кокорина упала почти в 4 раза за последние 3 месяца

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков из чемпионата Италии.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин оценивается в 900 тысяч евро. 30-летний россиянин потерял в стоимости 55% по сравнению с последним изменением цены, которое состоялось 28 декабря. Тогда футболиста стоил 2 миллиона евро.

Еще в середине декабря Кокорин оценивался в 3,5 миллиона евро. За три месяца его рыночная стоимость упала почти в четыре раза.

Бывший игрок сборной России впервые с конца 2010 года оценивается ниже 1 миллиона евро.

  • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

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Источник: Transfermarkt

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Комментарии5
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    Рейтинг: +69091

    insider_retro 2 минуты назад

    Рынок неадекватен... Коко топ! :)))))

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    Рейтинг: +9838

    Alekxei Z. 4 минуты назад

    Его цена - стоимость билета на самолёт.
    Бомбардир , похоже он только вас интересует.
    Пора уже забыть.

    0
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    Рейтинг: +835

    Soccerdealer63 13 минут назад

    ТО, что не стоит, упасть не может!)))

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    Рейтинг: +201

    DoNAld DUc 18 минут назад

    бесполезная информация , что и как там упала ,а вот что сахар подорожал это меня больше волнует

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    Рейтинг: +835

    Soccerdealer63 > DoNAld DUc 13 минут назад

    Не волнуйтесь из-за сахара. "Волнение" не тратье.. приберегите его для следующих ... тысяч товарных позиций... Недолго уже осталось...

    1
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