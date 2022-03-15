Рыночная стоимость Кокорина упала почти в 4 раза за последние 3 месяца

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков из чемпионата Италии.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин оценивается в 900 тысяч евро. 30-летний россиянин потерял в стоимости 55% по сравнению с последним изменением цены, которое состоялось 28 декабря. Тогда футболиста стоил 2 миллиона евро.

Еще в середине декабря Кокорин оценивался в 3,5 миллиона евро. За три месяца его рыночная стоимость упала почти в четыре раза.

Бывший игрок сборной России впервые с конца 2010 года оценивается ниже 1 миллиона евро.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

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