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РФС: «Решение CAS по иску к ФИФА ожидается до конца недели»

15 марта 2022, 18:56

В РФС прокомментировали решение CAS оставить в силе запрет УЕФА на участие российских команд во всех турнирах под эгидой организации.

«15 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о снятии обеспечительных мер по иску в адрес УЕФА на время проведения судебного разбирательства.

Подчеркнeм, что данное решение касается только соревнований под эгидой УЕФА и относится только к обеспечительным мерам. Рассмотрение самого дела продолжится в соответствии с определяемым CAS порядком.

Решение по аналогичному ходатайству в рамках иска к ФИФА ожидается до конца текущей недели», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Легионеры покидают РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
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