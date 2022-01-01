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Аршавин: «Если РПЛ хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался насчет возможного расширения РПЛ. В целом он не против увеличения числа команд в чемпионате.

«Если лига хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ. Если так хотят расширить, то последние две команды РПЛ обязаны сыграть стыковые матчи с третьим-четвертым местом ФНЛ.

Если третье-четвертое место не подходит по параметрам лицензирования, значит с пятым-шестым местом. Но можно снизить планку лицензирования в данных условиях, чтобы такого избежать. Например, «Алания» почти наверняка будет высоко, а у них нет стадиона. Ну ничего страшного, сейчас на это можно закрыть глаза.

Спортивный принцип не должен страдать, он должен быть на первом месте. К примеру, вот «Зенит» уже сыграл с «Уфой», скоро будет играть с ЦСКА. Только играя с нами они боролись за то, чтобы остаться, а против ЦСКА уже будут знать, что не вылетают. Это неправильно», – сказал Аршавин.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:24
Комментарии1
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    Рейтинг: +14572

    Cleaner 1 час назад

    Андрюша, вот тут ты прав.

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