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  • Агент: «Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной»

Агент: «Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной»

14 марта 2022, 15:19
3

Хосе Родригес Бастер, агент футболистов «Краснодара» Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы, заявил, что его клиенты не собираются расторгать контракт с российским клубом.

«Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой — в Барселоне», — сообщил Бастер.

  • Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.
  • «Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рамирес Кристиан Кордоба Джон
Комментарии (3)
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моэм
1647262418
Потом они могут и не понадобится ... их места займут другие ... и видно у них огромное желание эти места занять самим , если они "с листа" и в гостях сумели обыграть Спартак .
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pele1981
1647266449
Да в топку их! На хрен они не сдались!)))
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qawzsexdr
1647267592
Тогда пусть и от зарплаты откажутся, до того времени как ситуация будет более стабильной
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