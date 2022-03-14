Агент: «Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной»

Хосе Родригес Бастер, агент футболистов «Краснодара» Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы, заявил, что его клиенты не собираются расторгать контракт с российским клубом.

«Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой — в Барселоне», — сообщил Бастер.

Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.

«Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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