Агент: «Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной»

Тогда пусть и от зарплаты откажутся, до того времени как ситуация будет более стабильной
Хосе Родригес Бастер, агент футболистов «Краснодара» Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы, заявил, что его клиенты не собираются расторгать контракт с российским клубом.
«Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой — в Барселоне», — сообщил Бастер.
- Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.
- «Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ.
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