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Агент: «Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной»

Хосе Родригес Бастер, агент футболистов «Краснодара» Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы, заявил, что его клиенты не собираются расторгать контракт с российским клубом.

«Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой — в Барселоне», — сообщил Бастер.

  • Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.
  • «Краснодар» победил в двух матчах подряд без иностранцев.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +883

    qawzsexdr 38 минут назад

    Тогда пусть и от зарплаты откажутся, до того времени как ситуация будет более стабильной

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    Рейтинг: +607

    pele1981 57 минут назад

    Да в топку их! На хрен они не сдались!)))

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    Рейтинг: +1615

    моэм 2 часа назад

    Потом они могут и не понадобится ... их места займут другие ... и видно у них огромное желание эти места занять самим , если они "с листа" и в гостях сумели обыграть Спартак .

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    Рейтинг: +14533

    Cleaner 2 часа назад

    Они нужны СЕЙЧАС. Потом пусть едут в Польшу к КРЫСОВЯКУ и там с ним играют...(

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