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Черчесов: «Впервые за время работы в «Ференцвароше» в строю оказалась вся обойма»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями после победы над «Фехерваром» (2:0) в 24-м туре чемпионата Венгрии

«Наш матч на выезде прошел при полных трибунах. В такой футбольной атмосфере всегда приятно играть. Да, у соперника сейчас черная полоса, но против нас он вышел с максимальным настроем, так что встреча получилась сложной для «Ференцвароша».

Пожалуй, впервые за все время, что тренирую команду, оказалась в строю вся обойма игроков, кроме одного. Это позволило нам и оптимально подобрать стартовый состав, и максимально эффективно провести замены.

Оба ближайших преследователя проводили свои встречи раньше нас, и оба одержали победы. Так что мы рады, что ответили на это своей, сохранив отрыв в пять очков. Теперь у нас на повестке дня следующий тур, а потом чемпионат Венгрии уйдет на небольшой перерыв», – сказал Черчесов.

  • Россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Под его руководством команда одержала 6 побед, потерпела 2 поражения и дважды сыграла вничью.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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