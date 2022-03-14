В АПЛ со следующего сезона могут вернуть пять замен

В июне клубы АПЛ обсудят возможность возвращения пяти замен в матчах.

После этого состоится голосование за изменение регламента лиги.

На пяти заменах настаивают Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп и другие тренеры.

Против выступают команды из нижней части таблицы АПЛ, считающие, что это станет преимуществом для топ-клубов.

5 замен были разрешены в Премьер-лиге в 2020 году после вынужденной паузы из-за пандемии.

В сезоне-2021/22 в английском чемпионате вернулась к 3 заменам.

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