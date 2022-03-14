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  • Кавазашвили: «Кокорин в Италии обделался по полной. Думаю, он завершит карьеру в конце сезона»

Кавазашвили: «Кокорин в Италии обделался по полной. Думаю, он завершит карьеру в конце сезона»

14 марта 2022, 12:33
11

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о периоде карьеры Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Абсолютно неудивительно, что Кокорин пропустил 11 матчей «Фиорентины» подряд. Когда они взяли Кокорина к себе, я подумал, что итальянцы настолько прагматичные люди, что они из него сделают звезду.

Саша великолепно умел играть, поэтому предпосылки к этому были. Но, учитывая его человеческие качества, его самомнение и зазнайство, он сам себе помешал стать хорошим футболистом.

Сейчас стало понятно, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» – полный провал. Пора признать, что в Италии он обделался по полной. Саша сам себе враг, он должен был плюнуть на все вольности, собраться и сделать все, чтобы возобновить карьеру.

А сейчас «Фиорентина» хочет от него избавиться и не может это сделать... Думаю, он закончит карьеру в ближайшее время, в конце сезона, потому что так никуда и не перешел этой зимой.

Я бы на его месте давным-давно уехал играть в команду третьего дивизиона Финляндии, рыбку ловить по выходным или в китайский клуб какой-нибудь. А то сейчас он и там не выходит на поле, и здесь его уже никто не ждет.

Не знаю, зачем он пошел на такой риск и плюнул на все принципы трансферной политики. Но раз пошел туда, должен был думать о том, что он сам себе не должен обосрать карьеру. А получилось наоборот.

Безусловно, этот переход отрицательно повлиял и на имидж нашего футбола: все смеются над нами, это позор нашему футболу. Мы и так в жопе сидим по уровню игры, а тут еще и история Кокорина, который на поле не выходит.

К сожалению, он сделал все, чтобы полностью обосрать наш футбол», – сказал Кавазашвили.

  • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1647251526
Кокорин обделался еще 5 лет назад
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FaTeK1945ru
1647253768
...друзья,подскажите пожалуйста--- как ставить минус в комментах. У меня светит только плюс.
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nemolod
1647257126
Насчет уровня игры точнее не скажешь, однако за этот уровень отвечают не только футболисты,но и те,кто их готовит и тренирует!
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моэм
1647257442
"Сплясать на костях" сбитого - традиция России ... но может уже хватит ?...Сашу не пнул только ленивый ... а для разнообразия вспомним суперстара АПЛ Эдена Азара , который в Реале даже не обделался , а буквально обосрался живыми говнами ... а своих гнобим потому что западные в России святые ... многие из которых в быту просто форменные подонки.
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Sviro
1647258111
Ты посмотри, жалельщики объявились!!! Кокорин - кусок г о в н а, возомнившего себя конфеткой. Кому нравится, облизывайте. Кокорин - преступник, а не футболист. Какой он футболист, когда своё я ставит выше игры в футбол. Надо себя показать, чтобы тренер тебя выделил и увидел перспективу. А он привык в российской премьере пешком бегать и бабки стрич.
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Soccerdealer63
1647363031
Анзор, Вы навный человек! 1. «…в Италии он обделался по полной. Саша … должен был плюнуть на все вольности, собраться и сделать все, чтобы возобновить карьеру….» С чего Вы взяли, что он вообще собирался возобновлять карьеру??? По –моему, именно сейчас всем стало очевиднр, что его планбыл…НЕ ИГРАТЬ, А ОТДЫХАТЬ НА ЛАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЗА СВОИ ПОЛ ЛЯМА ЗЕЛЕНИ))) 2. «… Думаю, он закончит карьеру в ближайшее время, в конце сезона, потому что так никуда и не перешел этой зимой….» ВОТ ИМЕННО!))))))))))) 3. «....Я бы на его месте давным-давно уехал играть в команду третьего дивизиона Финляндии, рыбку ловить по выходным или в китайский клуб какой-нибудь. А то сейчас он и там не выходит на поле, и здесь его уже никто не ждет….» ВЫ НЕ НА ЕГО МЕСТЕ!!!! 4. «…
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Bozigit
1647366940
Думаю перейдет в Сочи
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