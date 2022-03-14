Кавазашвили: «Кокорин в Италии обделался по полной. Думаю, он завершит карьеру в конце сезона»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о периоде карьеры Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Абсолютно неудивительно, что Кокорин пропустил 11 матчей «Фиорентины» подряд. Когда они взяли Кокорина к себе, я подумал, что итальянцы настолько прагматичные люди, что они из него сделают звезду.

Саша великолепно умел играть, поэтому предпосылки к этому были. Но, учитывая его человеческие качества, его самомнение и зазнайство, он сам себе помешал стать хорошим футболистом.

Сейчас стало понятно, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» – полный провал. Пора признать, что в Италии он обделался по полной. Саша сам себе враг, он должен был плюнуть на все вольности, собраться и сделать все, чтобы возобновить карьеру.

А сейчас «Фиорентина» хочет от него избавиться и не может это сделать... Думаю, он закончит карьеру в ближайшее время, в конце сезона, потому что так никуда и не перешел этой зимой.

Я бы на его месте давным-давно уехал играть в команду третьего дивизиона Финляндии, рыбку ловить по выходным или в китайский клуб какой-нибудь. А то сейчас он и там не выходит на поле, и здесь его уже никто не ждет.

Не знаю, зачем он пошел на такой риск и плюнул на все принципы трансферной политики. Но раз пошел туда, должен был думать о том, что он сам себе не должен обосрать карьеру. А получилось наоборот.

Безусловно, этот переход отрицательно повлиял и на имидж нашего футбола: все смеются над нами, это позор нашему футболу. Мы и так в жопе сидим по уровню игры, а тут еще и история Кокорина, который на поле не выходит.

К сожалению, он сделал все, чтобы полностью обосрать наш футбол», – сказал Кавазашвили.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

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