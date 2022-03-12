Погба: «Роналду – лучший бомбардир в истории»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оценил игру партнера Криштиану Роналду в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (3:2). У португальца хет-трик.

«Роналду никогда не был проблемой для команды. Лучший бомбардир в истории не может быть проблемой. Выступление Роналду и всей команды против «Тоттенхэма» было блестящим», – сказал Погба.

Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.

Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).

Со сборной Португалии Роналду брал Евро-2016.

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