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«Оренбург»: «Возможный мораторий на вылет из РПЛ в ФНЛ – прямая дискриминация»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возможный мораторий на вылет в ФНЛ в этом сезоне. В Оренбурге беспокоятся, что в таком случае из самой ФНЛ в РПЛ никто не выйдет.

«Если никто из команд не вылетит в РПЛ, то что тогда делать ФНЛ? Есть же другие документы РФС, которые определяют порядок. Что в таком случае собираются делать с командами ФНЛ? Если введут мораторий на вылет и не расширят лигу?

В исполкоме, наверное, сидят мудрые люди, которые должны беспокоиться не только о РПЛ, но и других лигах. Считаю, что это прямая дискриминация. Мало ли что в середине или в конце они примут решения — все правила на сезон существуют и приняты. Как они их отменят?» – сказал Еремякин.

  • «Оренбург» лидирует в ФНЛ.
  • У команды уже есть опыт выступления в РПЛ.
  • Легионеры РПЛ постепенно покидают лигу.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +122

    Zlatan2718 1 час назад

    Все документы уже обнулили

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