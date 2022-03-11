Зарема – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможных изменениях в российском футболе.

– Вы критиковали футбольные власти страны за бездействие, но вот появились первые предложения – расширить лигу, отменить вылет в ФНЛ, открыть трансферное окно.

– Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ?

Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещe один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки. Расширение лиги приведeт к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат ещe больше потеряет в качестве.

РФС надо выбивать налоговые льготы для клубов. А ещe самое время сделать все возможное, чтобы закон о пиве – как о продаже пива на стадионах так и о рекламе алкогольного пива – был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом с уже год как минимум. Когда если не сейчас?

– А что по поводу дополнительного трансферного окна?

– С этим опоздали минимум на неделю. Его надо было открывать, как только начался отток иностранных футболистов. Открывать на срок 10 рабочих дней, чтобы не выбиваться из тренировочного процесса. А также агентам не дать возможности спекулировать безвыходным положением клубов.

Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.

Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз