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Зарема – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможных изменениях в российском футболе.

– Вы критиковали футбольные власти страны за бездействие, но вот появились первые предложения – расширить лигу, отменить вылет в ФНЛ, открыть трансферное окно.

– Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ?

Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещe один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки. Расширение лиги приведeт к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат ещe больше потеряет в качестве.

РФС надо выбивать налоговые льготы для клубов. А ещe самое время сделать все возможное, чтобы закон о пиве – как о продаже пива на стадионах так и о рекламе алкогольного пива – был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом с уже год как минимум. Когда если не сейчас?

– А что по поводу дополнительного трансферного окна?

– С этим опоздали минимум на неделю. Его надо было открывать, как только начался отток иностранных футболистов. Открывать на срок 10 рабочих дней, чтобы не выбиваться из тренировочного процесса. А также агентам не дать возможности спекулировать безвыходным положением клубов.

  • Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.
  • Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:59
Комментарии13
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    Рейтинг: +5486

    Давид59 5 минут назад

    Уровень чемпионата по любому будет снижаться. Без еврокубков тяжело будет качественных игроков приглашать.

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    Рейтинг: +499

    Врундель 18 минут назад

    Ну в чём то есть смысл,у нас к концу сезона всегда пару команд на грани банкротства,потом снова скидывать по смс помощь очередному тамбову,да и какой понт расширяться,если чемпионы фнл и призовые команды всё равно не проходят в вышку, сколько клубов с полноценным бюджетом....ну и блин такие матчи как терек-уфа или арсенал-химки итд...кому они нахер всрались

    0
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    Рейтинг: +6325

    Из Твери Леха 33 минуты назад

    Расширение приведет к потере доходов. Но ведь чем больше матчей, тем и доходов должно быть больше, разве не так?

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    Рейтинг: +4154

    neveldomha 51 минуту назад

    В российский футбол вливается Крым и Белоруссия. По мне дак можно и все 20 заявить. С учетом того, что наше членство в УЕФА приостановлено. При этом следует установить определенный потолок финансового обеспечения клубов и убрать из ФНЛ явных слабочков. Вполне себе не плохой будет турнир, тем более если к нему присоединяться страна ЕАЭС, с парочкой команд с приличным финансированием. Другой альтернативы нет. А Зареме следует заткнуться.

    0
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    Рейтинг: +59894

    portero 1 час назад

    следующий чемпионат начать в июне 16 команд, чтоб успеть закончить в ноябре, а уже 23 год начинайте 18 команд с апреля....

    0
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    Рейтинг: +59894

    portero 1 час назад

    по поводу не вылета команд соглашусь, надо чтоб химки вылетели, а то раздача очков с нижними командами начнётся, и ноги будут ломать по заказу конкурентам...

    0
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    Рейтинг: +16166

    Garrincha58 1 час назад

    не зубоскальте, если не понимаете ничего, она права на все 100

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    Рейтинг: +1065

    Taps 1 час назад

    Заткните эту бабу, её место на кухне.

    1
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    Рейтинг: +1306

    Vitaga 1 час назад

    чем дальше тем больше... по ходу весеннее обострение задевает очень многих

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    Рейтинг: +1933

    spam2009 1 час назад

    А он всегда таким был

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