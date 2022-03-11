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  • Зарема – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?»

Зарема – о расширении РПЛ: «Мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?»

11 марта 2022, 11:59
20

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможных изменениях в российском футболе.

– Вы критиковали футбольные власти страны за бездействие, но вот появились первые предложения – расширить лигу, отменить вылет в ФНЛ, открыть трансферное окно.

– Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ?

Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещe один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки. Расширение лиги приведeт к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат ещe больше потеряет в качестве.

РФС надо выбивать налоговые льготы для клубов. А ещe самое время сделать все возможное, чтобы закон о пиве – как о продаже пива на стадионах так и о рекламе алкогольного пива – был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом с уже год как минимум. Когда если не сейчас?

– А что по поводу дополнительного трансферного окна?

– С этим опоздали минимум на неделю. Его надо было открывать, как только начался отток иностранных футболистов. Открывать на срок 10 рабочих дней, чтобы не выбиваться из тренировочного процесса. А также агентам не дать возможности спекулировать безвыходным положением клубов.

  • Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.
  • Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
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"supermax"
1646990074
ФНЛ - лучшая лига мира
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Vitaga
1646990972
чем дальше тем больше... по ходу весеннее обострение задевает очень многих
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Taps
1646991019
Заткните эту бабу, её место на кухне.
Ответить
Garrincha58
1646991817
не зубоскальте, если не понимаете ничего, она права на все 100
Ответить
portero
1646992463
по поводу не вылета команд соглашусь, надо чтоб химки вылетели, а то раздача очков с нижними командами начнётся, и ноги будут ломать по заказу конкурентам...
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neveldomha
1646993476
В российский футбол вливается Крым и Белоруссия. По мне дак можно и все 20 заявить. С учетом того, что наше членство в УЕФА приостановлено. При этом следует установить определенный потолок финансового обеспечения клубов и убрать из ФНЛ явных слабочков. Вполне себе не плохой будет турнир, тем более если к нему присоединяться страна ЕАЭС, с парочкой команд с приличным финансированием. Другой альтернативы нет. А Зареме следует заткнуться.
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AtticusFinch1
1646995478
Ну в чём то есть смысл,у нас к концу сезона всегда пару команд на грани банкротства,потом снова скидывать по смс помощь очередному тамбову,да и какой понт расширяться,если чемпионы фнл и призовые команды всё равно не проходят в вышку, сколько клубов с полноценным бюджетом....ну и блин такие матчи как терек-уфа или арсенал-химки итд...кому они нахер всрались
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Давид59
1646996249
Уровень чемпионата по любому будет снижаться. Без еврокубков тяжело будет качественных игроков приглашать.
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alefreddy
1647002821
есть здравый смысл в ее доводах
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mab1011
1647023545
Как мы раньше без Заремы жили?...
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