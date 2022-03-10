Карпин: «Рад продолжить работу в сборной. Надеюсь, что скоро мы снова сможем играть в официальных матчах»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с РФС до конца 2022 года.
«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернeтся на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах.
Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», – сказал Карпин.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Россию отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
- Сегодня Карпин возглавил «Ростов».
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Источник: сайт РФС