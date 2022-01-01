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Карпин: «Рад продолжить работу в сборной. Надеюсь, что скоро мы снова сможем играть в официальных матчах»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с РФС до конца 2022 года.

«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернeтся на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах.

Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», – сказал Карпин.

  • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
  • Россию отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • Сегодня Карпин возглавил «Ростов».

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Источник: сайт РФС

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