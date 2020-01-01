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АПЛ может снять очки с «Эвертона» из-за финансовых убытков. Клуб идет на 17-м месте

«Эвертон» может лишиться очков из-за финансовых проблем.

По информации Daily Mail, с 2017 по 2020 годы клуб зафиксировал убыток в размере около 260 миллионов фунтов, что на 155 миллионов больше, чем разрешается за трехлетний период.

В отчетности за сезон-2020/21, которая еще не опубликована, ожидается убыток, превышающий 100 миллионов фунтов.

АПЛ может наказать «Эвертон» штрафом или лишением очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития. Однако, ранее такие санкции ни к кому не применялись. Ливерпульцы могут стать первыми нарушителями.

Ранее «Эвертон» расторг контракт с холдингом Алишера Усманов. Ожидаемые потери – 300 миллионов фунтов за 20 лет.

  • «Эвертон» идет на 17-м месте в АПЛ.
  • До зоны вылета – 1 очко.

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Источник: Daily Mail

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