«Эвертон» расторг контракт с «Мегафоном», Yota и холдингом Усманова USM

«Эвертон» объявил о прекращении сотрудничества российскими компаниями «Мегафон», Yota и USM.
«Мы подтверждаем, что все договоренности о спонсорстве с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota приостановлены», – говорится в заявлении клуба.
USM принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. Холдинг владеет правами на название стадиона «Эвертона».
- Ранее УЕФА и «Шальке» прекратили сотрудничество с «Газпромом».
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
Источник: сайт «Эвертона»