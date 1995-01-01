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    «Эвертон» расторг контракт с «Мегафоном», Yota и холдингом Усманова USM

    «Эвертон» объявил о прекращении сотрудничества российскими компаниями «Мегафон», Yota и USM.

    «Мы подтверждаем, что все договоренности о спонсорстве с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota приостановлены», – говорится в заявлении клуба.

    USM принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. Холдинг владеет правами на название стадиона «Эвертона».

    • Ранее УЕФА и «Шальке» прекратили сотрудничество с «Газпромом».
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

    АПЛ. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона», Зинченко и Миколенко остались в запасе

    «Эвертон» и «Манчестер Сити» вышли на матч в майках с флагом Украины. Зинченко не сдержал слез

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    Источник: сайт «Эвертона»

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