«Эвертон» расторг контракт с «Мегафоном», Yota и холдингом Усманова USM

«Эвертон» объявил о прекращении сотрудничества российскими компаниями «Мегафон», Yota и USM.

«Мы подтверждаем, что все договоренности о спонсорстве с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota приостановлены», – говорится в заявлении клуба.

USM принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. Холдинг владеет правами на название стадиона «Эвертона».

Ранее УЕФА и «Шальке» прекратили сотрудничество с «Газпромом».

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

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