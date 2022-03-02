«Эвертон» расторг контракт с «Мегафоном», Yota и холдингом Усманова USM

«Эвертон» объявил о прекращении сотрудничества российскими компаниями «Мегафон», Yota и USM.

«Мы подтверждаем, что все договоренности о спонсорстве с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota приостановлены», – говорится в заявлении клуба.

USM принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. Холдинг владеет правами на название стадиона «Эвертона».