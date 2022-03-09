Okko – о прекращении трансляций АПЛ в России: «Исключительно политические мотивы»

Okko прокомментировал запрет АПЛ транслировать матчи чемпионата в России.

«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основе этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта. Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской Премьер-лиги российским любителям футбола», – говорится в заявлении сервиса.

Okko транслировал АПЛ с 2019 года.

Со следующего сезона транслировать АПЛ в России должен «Матч ТВ».

АПЛ приостановила контракт с Okko