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Okko – о прекращении трансляций АПЛ в России: «Исключительно политические мотивы»

Okko прокомментировал запрет АПЛ транслировать матчи чемпионата в России.

«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основе этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта. Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской Премьер-лиги российским любителям футбола», – говорится в заявлении сервиса.

  • Okko транслировал АПЛ с 2019 года.
  • Со следующего сезона транслировать АПЛ в России должен «Матч ТВ».

АПЛ приостановила контракт с Okko

Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:28
Комментарии1
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    Рейтинг: +4131

    neveldomha 28 минут назад

    Трахните их по юридической линии.

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