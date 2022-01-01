Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен (Daily Mail)

Полуфинальный стыковой матч за путевку на чемпионат мира-2022 между сборными Шотландии и Украины не будет сыгран в первоначальную дату. Он перенесен.
Новая дата должна стать известной в течение двух суток.
- Игра запланирована на 24 марта.
- УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
- Украины не было на чемпионате мира с 2006 года.
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