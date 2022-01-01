Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен (Daily Mail)

Полуфинальный стыковой матч за путевку на чемпионат мира-2022 между сборными Шотландии и Украины не будет сыгран в первоначальную дату. Он перенесен.

Новая дата должна стать известной в течение двух суток.

Игра запланирована на 24 марта.

УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

Украины не было на чемпионате мира с 2006 года.

Официально: ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах

Трансферное окно для ухода легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля («РБ Спорт»)

ФИФА не разрешит легионерам разрывать контракты с клубами РПЛ. Они могут уйти в другую команду до июня