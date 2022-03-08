Гендиректор «Зенита»: «Спартак» заслуженно победил в дерби. Удивительно, что «Динамо» играло так пассивно»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (0:2).

«Дерби «Динамо» – «Спартак» – одно из основных еще с советских времен, можно вспомнить матчи с легендарными футболистами прошлого. То, что «Спартак» выиграл, – неудивительно и абсолютно заслуженно.

Удивительно то, что «Динамо» играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки.

Думаю, это [матч «Зенит» – «Спартак»] будет один из интереснейших матчей второй половины чемпионата, и неважно, какое значение игра будет иметь в плане турнирного расположения для «Спартака» и «Зенита», – сказал Медведев.