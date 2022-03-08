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  • Гендиректор «Зенита»: «Спартак» заслуженно победил в дерби. Удивительно, что «Динамо» играло так пассивно»

Гендиректор «Зенита»: «Спартак» заслуженно победил в дерби. Удивительно, что «Динамо» играло так пассивно»

8 марта 2022, 12:18
9

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (0:2).

«Дерби «Динамо» – «Спартак» – одно из основных еще с советских времен, можно вспомнить матчи с легендарными футболистами прошлого. То, что «Спартак» выиграл, – неудивительно и абсолютно заслуженно.

Удивительно то, что «Динамо» играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки.

Думаю, это [матч «Зенит» – «Спартак»] будет один из интереснейших матчей второй половины чемпионата, и неважно, какое значение игра будет иметь в плане турнирного расположения для «Спартака» и «Зенита», – сказал Медведев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Клуб из Петербурга опережает «Динамо» на 5 очков.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо Медведев Александр
Комментарии (9)
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JTherry
1646736815
Медведу была выгодна победа Спартака, поэтому и такой бравурный спич в его адрес... мы и сами знаем, что заслуженно вынесли "пассивную" динаму... но, не рановато ли "корону" примеряешь, Саня..?) впереди так много игр с "активными" командами... раньше времени обедню не служат...)
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Shotlandets86
1646737650
Вот и автор сценария судейства Карасёва заговорил.)))
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житель СПб
1646738245
Не имел возможности написать вовремя (меня забанили?!) - но Спартак - молодцы! выиграли по делу! Болел за них. (что делаю еще и на европейской арене...)
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alefreddy
1646740678
дело не в Динамо-Спартак хорошо сыграл
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