Черчесов – о «Ференцвароше»: «Довольны, что увеличили отрыв сразу от двух преследователей»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Кишвардой» (2:1) в 23-м туре чемпионата Венгрии.

«Мы довольны, что после прошедшего тура увеличили отрыв сразу от двух преследователей, но радоваться все равно рано. Ни одного лeгкого матча здесь у нас ещe не было, так что работаем и не расслабляемся.

До 18-го числа играем в чемпионате Венгрии, а затем будет пауза дней на десять. Дадим команде несколько дней отдыха, а потом будем работать в своeм тренировочном центре», – добавил Черчесов.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате.

Отрыв от ближайшего преследователя – 5 очков.

Черчесов – о победе «Ференцвароша»: «Хотелось повысить голос в перерыве, но это не помогло бы»

«Ференцварош» Черчесова обыграл главного конкурента в чемпионате Венгрии и оторвался от него на пять очков

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии