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Черчесов – о «Ференцвароше»: «Довольны, что увеличили отрыв сразу от двух преследователей»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Кишвардой» (2:1) в 23-м туре чемпионата Венгрии.

«Мы довольны, что после прошедшего тура увеличили отрыв сразу от двух преследователей, но радоваться все равно рано. Ни одного лeгкого матча здесь у нас ещe не было, так что работаем и не расслабляемся.

До 18-го числа играем в чемпионате Венгрии, а затем будет пауза дней на десять. Дадим команде несколько дней отдыха, а потом будем работать в своeм тренировочном центре», – добавил Черчесов.

  • «Ференцварош» лидирует в чемпионате.
  • Отрыв от ближайшего преследователя – 5 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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