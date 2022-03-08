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  • Черчесов – о «Ференцвароше»: «Довольны, что увеличили отрыв сразу от двух преследователей»

Черчесов – о «Ференцвароше»: «Довольны, что увеличили отрыв сразу от двух преследователей»

8 марта 2022, 09:07
1

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Кишвардой» (2:1) в 23-м туре чемпионата Венгрии.

«Мы довольны, что после прошедшего тура увеличили отрыв сразу от двух преследователей, но радоваться все равно рано. Ни одного лeгкого матча здесь у нас ещe не было, так что работаем и не расслабляемся.

До 18-го числа играем в чемпионате Венгрии, а затем будет пауза дней на десять. Дадим команде несколько дней отдыха, а потом будем работать в своeм тренировочном центре», – добавил Черчесов.

  • «Ференцварош» лидирует в чемпионате.
  • Отрыв от ближайшего преследователя – 5 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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zigbert
1646753219
Все у него пошло как надо. Но конечно расслаблению нет места.
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