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Черчесов – о победе «Ференцвароша»: «Хотелось повысить голос в перерыве, но это не помогло бы»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после победы над «Кишвардой» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Венгрии.

«Знали, что нам будет противостоять сильный соперник, который отстает всего на два очка, поэтому ожидали упорный матч. Мы одержали очень важную победу.

Команда провела два разных тайма. До перерыва мы играли не лучшим образом, уступали в единоборствах, и нашему вратарю приходилось вступать в игру.

В перерыве мы спокойно проанализировали ошибки, поменяли тактику, схему и рисунок игры в целом. Хотя мне хотелось немного повысить голос, но это не помогло бы в данной ситуации. Если футболисты играют плохо, они сами знают, что им нужна поддержка, а не крик», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» лидирует в чемпионате.
  • Отрыв от ближайшего преследователя – 5 очков.

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Источник: сайт «Ференцвароша»

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