Губерниев – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Вечная классика нашего футбола. Хочется, чтобы все кайфанули»

Дима,начинай прямо сейчас,а к 19 часам приплывёт к тебе счастье,но ты это поймёшь только завтра утром за рюмкой рассола.
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».
«Если честно, даже сложно сказать, кто фаворит в этом матче. Команда Шварца набрала хороший ход, у них есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Но ситуация максимально нестабильная, уже завтра клуб может остаться без тренера или некоторых легионеров.
«Спартак» проиграл ЦСКА, конечно, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Красно-белые тоже находятся в подвешенном состоянии, у «Спартака» имеются финансовые проблемы из-за понятных всем причин.
Сейчас есть много поводов для грусти и разочарования. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Я жду большое количество забитых мячей, открытого и яркого футбола. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!» – сказал Губерниев.
- Матч «Динамо» – «Спартак» начнется сегодня в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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