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Губерниев – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Вечная классика нашего футбола. Хочется, чтобы все кайфанули»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Если честно, даже сложно сказать, кто фаворит в этом матче. Команда Шварца набрала хороший ход, у них есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Но ситуация максимально нестабильная, уже завтра клуб может остаться без тренера или некоторых легионеров.

«Спартак» проиграл ЦСКА, конечно, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Красно-белые тоже находятся в подвешенном состоянии, у «Спартака» имеются финансовые проблемы из-за понятных всем причин.

Сейчас есть много поводов для грусти и разочарования. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Я жду большое количество забитых мячей, открытого и яркого футбола. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!» – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:25
Комментарии3
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    Рейтинг: +11652

    playsh 5 минут назад

    Дима,начинай прямо сейчас,а к 19 часам приплывёт к тебе счастье,но ты это поймёшь только завтра утром за рюмкой рассола.

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    Рейтинг: +5482

    Давид59 21 минуту назад

    Уже кайфанули. По понятным всем причинам.

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    Рейтинг: +455

    pele1981 1 час назад

    Так приди на стадион в своем кимоно и все "кайфанут" от твоего дебилизма)))

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