Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Вечная классика нашего футбола. Хочется, чтобы все кайфанули»

Губерниев – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Вечная классика нашего футбола. Хочется, чтобы все кайфанули»

6 марта 2022, 10:25
6

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Если честно, даже сложно сказать, кто фаворит в этом матче. Команда Шварца набрала хороший ход, у них есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Но ситуация максимально нестабильная, уже завтра клуб может остаться без тренера или некоторых легионеров.

«Спартак» проиграл ЦСКА, конечно, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Красно-белые тоже находятся в подвешенном состоянии, у «Спартака» имеются финансовые проблемы из-за понятных всем причин.

Сейчас есть много поводов для грусти и разочарования. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Я жду большое количество забитых мячей, открытого и яркого футбола. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!» – сказал Губерниев.

Еще по теме:
Романцев: «Спартак» подарил надежду на лучшие времена» 1
Семин – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Уважаю Карасева, но нельзя начинать дерби с карточек» 6
Федун – после победы над «Динамо»: «Мы были лучшими, уже поменьше нервов» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pele1981
1646552821
Так приди на стадион в своем кимоно и все "кайфанут" от твоего дебилизма)))
Ответить
Давид59
1646556127
Уже кайфанули. По понятным всем причинам.
Ответить
Plyash
1646557050
Дима,начинай прямо сейчас,а к 19 часам приплывёт к тебе счастье,но ты это поймёшь только завтра утром за рюмкой рассола.
Ответить
мусорск
1646560641
брысь под лавку журнашлюха.
Ответить
portero
1646563354
Биатлонисток хвали, веслами греби...
Ответить
alefreddy
1646572031
кайфанули хорошо прогнали из всех кубков и турниров сборных
Ответить
Главные новости
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
8
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
18
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
Все новости
Все новости
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
8
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
18
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
9
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
10
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
3
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+