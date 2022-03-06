Губерниев – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Вечная классика нашего футбола. Хочется, чтобы все кайфанули»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Если честно, даже сложно сказать, кто фаворит в этом матче. Команда Шварца набрала хороший ход, у них есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Но ситуация максимально нестабильная, уже завтра клуб может остаться без тренера или некоторых легионеров.

«Спартак» проиграл ЦСКА, конечно, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Красно-белые тоже находятся в подвешенном состоянии, у «Спартака» имеются финансовые проблемы из-за понятных всем причин.

Сейчас есть много поводов для грусти и разочарования. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Я жду большое количество забитых мячей, открытого и яркого футбола. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!» – сказал Губерниев.