Активных фанатов «Спартака» на дерби с «Динамо» не будет

Фанаты «Спартака» не воспользовались гостевой квотой на матч 20-го тура РПЛ против «Динамо». Динамовцы объявили о том, что продают билеты своим болельщикам на все сектора стадиона.

Если болельщики «Спартака» и будут присутствовать на игре, то неорганизованно – среди фанатов «Динамо».

Таким образом, стадион может быть на 100 процентов заполнен фанатами «Динамо».

Ограничений для фанатов нет (QR-коды в Москве отменены).

Матч состоится завтра, 6 марта.

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