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FIFA больше не будет продаваться в России

4 марта 2022, 21:29
32

Компания Electronic Arts, производитель серии футбольных симуляторов FIFA, сообщил о приостановке продажи игры в России. Это касается и Белоруссии.

Игры от ЕА не будут доступны в Origin, приложении EA и внутриигровых магазинах.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

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Источник: EA
Россия. Премьер-лига
Комментарии (32)
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Hektor 84
1646419069
Вчера заходил на фифа мобайл. Как раз запустили новый ивент. Не было российских клубов, а также Цверны Звезды и Болгарского Лудогорца. Ладно наши, а эти то чем провинились? Пох будем в РЕS рубиться. Пусть плашмя в одно место затрамбуют свою фифа.
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Avengеr
1646420643
ФИФА ФИФЕ Кто дальше? Международная федерация FIFE ввела ограничения против российских кошек Международная федерация FIFE ввела ограничения против российских кошек Международная федерация кошек запретила животным из России участвовать в своих выставках
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Plyash
1646421240
Да пусть они сосут и лижут этот диск у себя на родине,а потом,не протирая,в утилизацию... А мы обойдёмся легко и просто.
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insider_retro
1646421392
Продажная FIFA не будет продаваться... Оррригинально :)))
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qzma
1646422135
начиная с фифы 12 играл бесплатно, а зачем её покупали?
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Arturashvilli
1646423035
Попахивает самой настоящей ксенофобией со стороны запада. Прям ясно дают понять, что русские для них это не люди. Сколько США несла демократии в Ираке,Югославии,Сирии, а Англия в Африке (они там до сих пор в себя придти не могут). Отсюда вывод друзья, идут они всё накуй!!! Да простит меня админ
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SpartakMoskwa
1646425070
Срать с высокой крыши, ещё и за игр волноваться каких то, дети меньше деградировать будут от этих игр
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ilichsityFC
1646426268
Как вовремя белорусы свой футсим выпускают, есть шанс раскрутиться у нас в отсутствие конкурентов.
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portero
1646465685
во что же играть будут наши супер футболисты???? на поле то сложнее бегать.
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BRO_football
1646468164
Да кому вообще нужна эта донатная помойка? Превратили фифу в казино - покупай карточки и смотри какой футболист тебе попадётся! Весь Ютуб этими видео завален. Да к тому же EA каждый год, по сути, выпускает одну и ту же игру, меняют только клубы футболистам и требуют за это полную цену.
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