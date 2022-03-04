FIFA больше не будет продаваться в России

Компания Electronic Arts, производитель серии футбольных симуляторов FIFA, сообщил о приостановке продажи игры в России. Это касается и Белоруссии.
Игры от ЕА не будут доступны в Origin, приложении EA и внутриигровых магазинах.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).
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Источник: EA