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FIFA больше не будет продаваться в России

Компания Electronic Arts, производитель серии футбольных симуляторов FIFA, сообщил о приостановке продажи игры в России. Это касается и Белоруссии.

Игры от ЕА не будут доступны в Origin, приложении EA и внутриигровых магазинах.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

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Источник: EA

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Комментарии19
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    Рейтинг: +6303

    Из Твери Леха 8 минут назад

    На торрентах все фифы до 19-ой можно скачать. Мне дак и в 10-ую нормально)

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    Рейтинг: +51

    alex-croos 25 минут назад

    Сбережем деньги! ФИФА уже давно превратилась в шлак. Без модов вообще играть не возможно!!!

    2
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    Рейтинг: +192

    Arturashvilli 27 минут назад

    Попахивает самой настоящей ксенофобией со стороны запада. Прям ясно дают понять, что русские для них это не люди. Сколько США несла демократии в Ираке,Югославии,Сирии, а Англия в Африке (они там до сих пор в себя придти не могут). Отсюда вывод друзья, идут они всё накуй!!! Да простит меня админ

    4
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    Рейтинг: +364

    zaichkin777@gmail.com 35 минут назад

    Сосите писюн! Назло бабушек уши себе отморожу?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +48

    Samuray_apokalipsys 37 минут назад

    Смехотворцы

    3
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    Рейтинг: +98

    ugc-gaming 42 минуты назад

    начиная с фифы 12 играл бесплатно, а зачем её покупали?

    4
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    Рейтинг: +68948

    insider_retro 54 минуты назад

    Продажная FIFA не будет продаваться... Оррригинально :)))

    6
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    Рейтинг: +11639

    playsh 57 минут назад

    Да пусть они сосут и лижут этот диск у себя на родине,а потом,не протирая,в утилизацию...
    А мы обойдёмся легко и просто.

    6
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    Рейтинг: +18820

    derrik2000 1 час назад

    Судя по тому, что сейчас представляет подавляющее большинство российских тренеришек, они в ентую "ФИФу" всё время играли на курсах по получению лицензии PRO.
    И экзамены на ней же сдавали... )))))))))))
    ФСЁ!!!
    Для них лафа закончилась!
    Теперь пусть головёшками своими думают и анализируют.
    Если, конечно, есть, чем думать. ))))))))))))

    3
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    Рейтинг: +599

    MichelWB > derrik2000 40 минут назад

    Вот это подстава. День открытий. То выясняется, что за ФИФА надо было платить, а теперь еще и что головой можно думать. П_И_З_Д_Е_Ц!

    0
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    Рейтинг: +599

    MichelWB 1 час назад

    FIFA не будет, а чинуши от FIFA, с радостью.

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