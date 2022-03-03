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    Чеферин: «Клубы могут играть в Суперлиге, но тогда они не смогут играть в наших турнирах»

    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что участники Суперлиги не будут участвовать в турнирах под эгидой организации.

    «Разговор о Суперлиге – это разговор не о футболе. Я устал от этого. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Это абсурд.

    Мне надоело, я устал говорить о проекте, который не имеет ничего общего с футболом. Эти клубы могут играть в своем турнире, но, в таком случае, они не смогут участвовать в наших», – сказал Чеферин.

    • О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.
    • Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.
    • УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.

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    Источник: COPE

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3534

      Gek Dement 10 минут назад

      УЕФА больше не о футболе, после того как начал преследовать спортсменов политическим мотивам. Побольше надо суперлиг вместо УЕФА и ФИФА

      1
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      Рейтинг: +7127

      серега кашин 11 минут назад

      уефа это пережиток прошлого и ненужная организация, одни педики и продажные чиновники

      3
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    • ...
      Рейтинг: +609

      v.v.navashinsky 19 минут назад

      Чефир!!!Тди на Х.Й со своей продажной УЕФа!!!

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