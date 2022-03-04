Чеферин: «Клубы могут играть в Суперлиге, но тогда они не смогут играть в наших турнирах»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что участники Суперлиги не будут участвовать в турнирах под эгидой организации.

«Разговор о Суперлиге – это разговор не о футболе. Я устал от этого. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Это абсурд.

Мне надоело, я устал говорить о проекте, который не имеет ничего общего с футболом. Эти клубы могут играть в своем турнире, но, в таком случае, они не смогут участвовать в наших», – сказал Чеферин.

О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.

Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.

УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.

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