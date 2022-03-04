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  • Чеферин: «Клубы могут играть в Суперлиге, но тогда они не смогут играть в наших турнирах»

Чеферин: «Клубы могут играть в Суперлиге, но тогда они не смогут играть в наших турнирах»

4 марта 2022, 12:31
9

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что участники Суперлиги не будут участвовать в турнирах под эгидой организации.

«Разговор о Суперлиге – это разговор не о футболе. Я устал от этого. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Это абсурд.

Мне надоело, я устал говорить о проекте, который не имеет ничего общего с футболом. Эти клубы могут играть в своем турнире, но, в таком случае, они не смогут участвовать в наших», – сказал Чеферин.

  • О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.
  • Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.
  • УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.

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Источник: COPE
Лига чемпионов Чеферин Александер
Комментарии (9)
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серега кашин
1646388329
уефа это пережиток прошлого и ненужная организация, одни педики и продажные чиновники
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Gek Dement
1646388365
УЕФА больше не о футболе, после того как начал преследовать спортсменов политическим мотивам. Побольше надо суперлиг вместо УЕФА и ФИФА
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JTherry
1646389681
выражаю поддержку образованию Суперлиги: давно футбольным клубам было пора расстаться с головы до ног коррумпированной УЕФой и Чеферином... УЕФА заявляют "Respect", а на самом деле - это самая прорасистская организация, не имеющая ничего общего с "уважением", нарушающая право футболистов на труд, прогнувшаяся под политическими санкциями США и ЕС, нарушающая свои же правила - "спорт вне политики"... "осталась одна забава" у УЕФы - ЛГБТ и BLM...)
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САДЫЧОК
1646389785
В футболе есть главный турнир-Чемпионат Мира.Все остальные разговоры-Дичь !
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neveldomha
1646391818
Как то год назад меня это бы задело. Сейчас сра... Делайте что хотите.
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Hektor 84
1646395374
Чефир без этих клубов твоя ЛЧ нах никому не нужна будет. Не будет спонсорских контрактов, не будет бабла с телетрансляций и тд. А нац чемпионаты этих супер клубов сами потом будут их упрашивать вернуться. То что эти нац чемпионаты потеряют зрительский интерес. И следовательно все нах пошлют твою продажную и коррумпированную УЕФА и тебя.
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бочаров
1646407262
По ходу наши в Суперлигу на мылились. Если отовсюду бойкот.
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BRO_football
1647025726
Кажется, российские клубы будут одними из первых кандидатов в Суперлигу. А что? Терять нам нечего. И так уже из всех турниров исключили.
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