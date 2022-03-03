Несколько клубов РПЛ предложили отменить вылет в ФНЛ в этом сезоне («СЭ»)

РПЛ может отменить вылет команд в ФНЛ по итогам этого сезона.

По информации «СЭ», на общем собрании РПЛ в среду ряд представителей клубов предложил, чтобы по итогам текущего сезона ни одна команда не вылетала в ФНЛ.

Позиция клубов обусловлена возможным нарушением спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд.

На собрании также предложили расширить лигу до 18 команд. Рассматривался вариант, при котором 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами ФНЛ.