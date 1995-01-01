Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Несколько клубов РПЛ предложили отменить вылет в ФНЛ в этом сезоне («СЭ»)

    РПЛ может отменить вылет команд в ФНЛ по итогам этого сезона.

    По информации «СЭ», на общем собрании РПЛ в среду ряд представителей клубов предложил, чтобы по итогам текущего сезона ни одна команда не вылетала в ФНЛ.

    Позиция клубов обусловлена возможным нарушением спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд.

    На собрании также предложили расширить лигу до 18 команд. Рассматривался вариант, при котором 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами ФНЛ.

    • В понедельник клубы также обсуждали вариант, при котором в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ.

    Вендел: «РПЛ – конкурентный чемпионат. Здесь непросто побеждать»

    Хвича, Лисакович и Кучаев – в старте «Рубина» на игру с «Ротором»

    Магнуссон покинет ЦСКА. Остальные легионеры не собираются уходить («Чемпионат»)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59556

      portero 29 минут назад

      А в ФНЛ типо зря играли???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      ПалкоВводецъ_1 45 минут назад

      Повезет Спартаку. Не вылетят. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6784

      vladik12 53 минуты назад

      Это будет бредом, потому что лишит смысла оставшиеся матчи с участием болота. Можно катать доги, творить непонятно что.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Влад-88 > vladik12 42 минуты назад

      Ну почему, смысл обкатать молодёжь вместо легов, у которой будет право на ошибки.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11