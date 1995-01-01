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    Клубы РПЛ обсудили вариант, при котором в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ

    Стало известно, какие вопросы обсуждали клубы РПЛ на сегодняшнем экстренном собрании из-за экономической ситуации в России.

    «Три главных обсуждаемых вопроса: как платить зарплату в нынешних условиях, что будет с иностранцами и формат завершения сезона РПЛ, в том числе формат ротации.

    Инициатива Леонида Федуна – зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей за евро.

    Инициатива Григория Иванова – в связи с тем, что у чемпионата появляется фактор форс-мажора (в виде проблем с игровой практикой украинских футболистов), а также рваным графиком проведения турнира – предложить вариант ротации между лигами, при котором по итогам текущего сезона не вылетает никто.

    Неясна пока ситуация с проведением матчей на стадионах команд, в городах которых закрыты аэропорты. Не исключен вариант, при котором предстоит рассмотреть вопрос о проведении игр на нейтральных полях.

    Голосований ни по одному из обсуждаемых вопросов не проводилось – потому что пока нет ясности по ключевым вопросам, связанным с вопросами экономики и логистики (в связи со спецоперацией в Украине).

    Тема будущего легионеров была свернута в обсуждении в силу отсутствия перспективы какого-либо решения. Тема лимита на легионеров не затрагивалась вообще», – сообщает «РБ Спорт».

    • В четверг утром началась военная операция России на Украине.
    • Из-за этого в отношении России были введены санкции со стороны других стран.
    • Сегодня утром на Московской бирже евро вырос до 126 рублей, а доллар – до 110 рублей.

    Президент «Урала» Иванов: «Думаю, рост курса евро отразится на всех командах РПЛ»

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1830

      Олег1204 5 часов назад

      Пора переформатировать наш футбол, добавлять клубы Крыма,Донбасса. Ну и наконец футбол покинет всякий зброд который в основном на футболе заработывал, а не развивал.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8914

      САДЫЧОК > Олег1204 4 часа назад

      Будешь на пару с Лехой из Твери смотреть это !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4079

      neveldomha 5 часов назад

      И главное, необходимо ввести в состав клубов ФНЛ клубы из Крыма и проводить чемпионат на всей территории России.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8914

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Идиотизм ! Откуда , они все ? Скоро , обьявят , что все станут чемпионами !

      3
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      Рейтинг: +45

      Теркчанин 6 часов назад

      укрупнять лигу до 20,все равно не видать нам еврокубков.

      2
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      Рейтинг: +289

      Конопляных дел мастер 6 часов назад

      Что значит не вылетит никто? А за что идет борьба в ФНЛ?

      1
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      Рейтинг: +6788

      R_a_i_n > Конопляных дел мастер 5 часов назад

      За выход в РПЛ

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      Рейтинг: +2013

      serglider > R_a_i_n 5 часов назад

      Как вариант: никто не вылетает из РПЛ, плюс два клуба из ФНЛ...

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      Рейтинг: +6724

      vladik12 6 часов назад

      Сфуяли баня сгорела???

      1
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      Рейтинг: +13462

      Skull_Boy 6 часов назад

      Опять это дерьмо башкирское не вылетит

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