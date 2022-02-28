Клубы РПЛ обсудили вариант, при котором в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ

Стало известно, какие вопросы обсуждали клубы РПЛ на сегодняшнем экстренном собрании из-за экономической ситуации в России.

«Три главных обсуждаемых вопроса: как платить зарплату в нынешних условиях, что будет с иностранцами и формат завершения сезона РПЛ, в том числе формат ротации.

Инициатива Леонида Федуна – зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей за евро.

Инициатива Григория Иванова – в связи с тем, что у чемпионата появляется фактор форс-мажора (в виде проблем с игровой практикой украинских футболистов), а также рваным графиком проведения турнира – предложить вариант ротации между лигами, при котором по итогам текущего сезона не вылетает никто.

Неясна пока ситуация с проведением матчей на стадионах команд, в городах которых закрыты аэропорты. Не исключен вариант, при котором предстоит рассмотреть вопрос о проведении игр на нейтральных полях.

Голосований ни по одному из обсуждаемых вопросов не проводилось – потому что пока нет ясности по ключевым вопросам, связанным с вопросами экономики и логистики.

Тема будущего легионеров была свернута в обсуждении в силу отсутствия перспективы какого-либо решения. Тема лимита на легионеров не затрагивалась вообще», – сообщает «РБ Спорт».