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  • Клубы РПЛ обсудили вариант, при котором в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ

Клубы РПЛ обсудили вариант, при котором в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ

28 февраля 2022, 17:21
10

Стало известно, какие вопросы обсуждали клубы РПЛ на сегодняшнем экстренном собрании из-за экономической ситуации в России.

«Три главных обсуждаемых вопроса: как платить зарплату в нынешних условиях, что будет с иностранцами и формат завершения сезона РПЛ, в том числе формат ротации.

Инициатива Леонида Федуна – зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей за евро.

Инициатива Григория Иванова – в связи с тем, что у чемпионата появляется фактор форс-мажора (в виде проблем с игровой практикой украинских футболистов), а также рваным графиком проведения турнира – предложить вариант ротации между лигами, при котором по итогам текущего сезона не вылетает никто.

Неясна пока ситуация с проведением матчей на стадионах команд, в городах которых закрыты аэропорты. Не исключен вариант, при котором предстоит рассмотреть вопрос о проведении игр на нейтральных полях.

Голосований ни по одному из обсуждаемых вопросов не проводилось – потому что пока нет ясности по ключевым вопросам, связанным с вопросами экономики и логистики.

Тема будущего легионеров была свернута в обсуждении в силу отсутствия перспективы какого-либо решения. Тема лимита на легионеров не затрагивалась вообще», – сообщает «РБ Спорт».

  • Сегодня утром на Московской бирже евро вырос до 126 рублей, а доллар – до 110 рублей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1646058202
Опять это дерьмо башкирское не вылетит
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vladik12
1646058321
Сфуяли баня сгорела???
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Теркчанин
1646058453
укрупнять лигу до 20,все равно не видать нам еврокубков.
Ответить
САДЫЧОК
1646059063
Идиотизм ! Откуда , они все ? Скоро , обьявят , что все станут чемпионами !
Ответить
neveldomha
1646061442
И главное, необходимо ввести в состав клубов ФНЛ клубы из Крыма и проводить чемпионат на всей территории России.
Ответить
Олег1204
1646061793
Пора переформатировать наш футбол, добавлять клубы Крыма,Донбасса. Ну и наконец футбол покинет всякий зброд который в основном на футболе заработывал, а не развивал.
Ответить
Hektor 84
1646289718
Так создайте еще 2-3 проф клуба в Крыму
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