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  • Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей («РБ Спорт»)

28 февраля 2022, 15:41
8

Клубы РПЛ приняли решение зафиксировать евро по курсу 90 рублей на экстренном собрании из-за экономической ситуации в России.

По информации «РБ Спорт», президент «Спартака» Леонид Федун поднял вопрос о фиксации курса евро на зарплаты и трансферы внутри страны. Он отметил, что в столичном клубе многим легионерам выплачиваются деньги в евро.

Его инициативу поддержали представители других команд. Клубы приняли коллективное решение зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей.

  • Сегодня утром на Московской бирже евро вырос до 126 рублей, а доллар – до 110 рублей.
  • Причина – санкции со стороны других стран.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
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Garrincha58
1646053055
пора нам переходить на весна -лето играть самим с собой так как нам теперь дорога в Европу заказана
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NewLife
1646053672
"Он отметил, что в столичном клубе многим легионерам выплачиваются деньги в евро" Если это так, то это незаконно. Расчеты между резидентами должны осуществляться в национальной валюте. Легионеры являются российскими налоговыми резидентами, так как проводят в России мин. 183 дня в году. Однако, если платят рублевый эквивалент суммы, зафиксирорванной в евро, то это правильно, но зачем тогда фиксировать 90 руб ?
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Fusballer
1646054726
А можно на уровне 6 рублей зафиксировать?
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Atom2020
1646056507
Леня, попридержи им зарплату, пока активы ЦБ не вернут.
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BRO_football
1646074318
А что такое? Неужели наши футболисты только ради денег играют? Куда вдруг делись лозунги "Я люблю Россию, мне нравится здесь жить"?
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Старикан
1646074729
Посмотрим на сколько Лёню хватит... Да и на хрена ему теперь футбол нужен?
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