Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ приняли решение зафиксировать евро по курсу 90 рублей на экстренном собрании из-за экономической ситуации в России.

По информации «РБ Спорт», президент «Спартака» Леонид Федун поднял вопрос о фиксации курса евро на зарплаты и трансферы внутри страны. Он отметил, что в столичном клубе многим легионерам выплачиваются деньги в евро.

Его инициативу поддержали представители других команд. Клубы приняли коллективное решение зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей.

Сегодня утром на Московской бирже евро вырос до 126 рублей, а доллар – до 110 рублей.

Причина – санкции со стороны других стран из-за военной операции России на Украине.

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