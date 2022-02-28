Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ приняли решение зафиксировать евро по курсу 90 рублей на экстренном собрании из-за экономической ситуации в России.

По информации «РБ Спорт», президент «Спартака» Леонид Федун поднял вопрос о фиксации курса евро на зарплаты и трансферы внутри страны. Он отметил, что в столичном клубе многим легионерам выплачиваются деньги в евро.

Его инициативу поддержали представители других команд. Клубы приняли коллективное решение зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей.