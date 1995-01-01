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    Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей («РБ Спорт»)

    Клубы РПЛ приняли решение зафиксировать евро по курсу 90 рублей на экстренном собрании из-за экономической ситуации в России.

    По информации «РБ Спорт», президент «Спартака» Леонид Федун поднял вопрос о фиксации курса евро на зарплаты и трансферы внутри страны. Он отметил, что в столичном клубе многим легионерам выплачиваются деньги в евро.

    Его инициативу поддержали представители других команд. Клубы приняли коллективное решение зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей.

    • Сегодня утром на Московской бирже евро вырос до 126 рублей, а доллар – до 110 рублей.
    • Причина – санкции со стороны других стран из-за военной операции России на Украине.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7202

      Старикан 1 час назад

      Посмотрим на сколько Лёню хватит... Да и на хрена ему теперь футбол нужен?

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      Рейтинг: +11016

      BRO_football 1 час назад

      А что такое? Неужели наши футболисты только ради денег играют? Куда вдруг делись лозунги "Я люблю Россию, мне нравится здесь жить"?

      0
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      Рейтинг: +2628

      FRZZ 6 часов назад

      Легионеры не согласятся и разбегутся.

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      Рейтинг: +2013

      serglider > FRZZ 5 часов назад

      Собственно этого и добиваются))) Если наши клубы исключат из еврокубков, а сборную отстранят от соревнований, то и легионеры не очень и нужны))) Ну, займет Зеня первое место... Дальше что? Попрыгают с металлической фиговиной в руках и все... Труднее будет возвращаться нашим клубам в еврокубки, так как придется подниматься с самого дна, если ФИФА не пойдет нам навстречу и не заморозит коэффициент.

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      Рейтинг: +1410

      Atom2020 6 часов назад

      Леня, попридержи им зарплату, пока активы ЦБ не вернут.

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      Рейтинг: +13231

      Barmaleushka 7 часов назад

      Предлагаю сделать ( и зафиксировать)1 к 1 .

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      Рейтинг: +12507

      Fusballer 7 часов назад

      А можно на уровне 6 рублей зафиксировать?

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      Рейтинг: +12985

      NewLife 7 часов назад

      "Он отметил, что в столичном клубе многим легионерам выплачиваются деньги в евро"
      Если это так, то это незаконно. Расчеты между резидентами должны осуществляться в национальной валюте. Легионеры являются российскими налоговыми резидентами, так как проводят в России мин. 183 дня в году. Однако, если платят рублевый эквивалент суммы, зафиксирорванной в евро, то это правильно, но зачем тогда фиксировать 90 руб ?

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      Рейтинг: +16074

      Garrincha58 7 часов назад

      пора нам переходить на весна -лето играть самим с собой так как нам теперь дорога в Европу заказана

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      Рейтинг: +21335

      JTherry > Garrincha58 7 часов назад

      как будто на ЧМ-22 открыта...(( лоббировал переход на осень-весна Гинер, вот пусть теперь заднюю включает...

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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky > Garrincha58 7 часов назад

      Значит нужно покорять Азию.Вести переговоры,с теми,кто нас поддерживает,и создавать что то свое.ФИФА и УЕФа уже прогнили,это отработанный материал.Это дело дело времени.Звоночек уже был,когда хотели запустить суперлигу.Если все же исключат,будет наверное правильно,вернуться на Советский формат чемпионата.Все равно формат осень-весна себя не оправдал.

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