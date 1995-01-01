Чеферин: «Организаторы Суперлиги живут в параллельной реальности»

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал организаторов Суперлиги из-за новостей о возможном перезапуске проекта.

«Сначала они выдвинули эту абсурдную идею в разгар пандемии. Теперь они планируют сделать это посреди военного кризиса.

Похоже, они живут в параллельной реальности», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.

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