Чеферин: «Организаторы Суперлиги живут в параллельной реальности»

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал организаторов Суперлиги из-за новостей о возможном перезапуске проекта.
«Сначала они выдвинули эту абсурдную идею в разгар пандемии. Теперь они планируют сделать это посреди военного кризиса.
Похоже, они живут в параллельной реальности», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
- О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.
- Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.
- УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна