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  • Чеферин: «Организаторы Суперлиги живут в параллельной реальности»

Чеферин: «Организаторы Суперлиги живут в параллельной реальности»

3 марта 2022, 15:59
6

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал организаторов Суперлиги из-за новостей о возможном перезапуске проекта.

«Сначала они выдвинули эту абсурдную идею в разгар пандемии. Теперь они планируют сделать это посреди военного кризиса.

Похоже, они живут в параллельной реальности», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

  • О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.
  • Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.
  • УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.

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Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
Лига чемпионов Европа Чеферин Александер
Комментарии (6)
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Lipatoff
1646314958
Все российские клубы в суперлигу)))
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алдан2014
1646316275
Теперь наши клубы могут вступить в эту суперлигу.
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Gek Dement
1646320375
УЕФА растоптало спортивные принципы, пусть делают Суперлигу, уводят в неё лучшие клубы, УЕФА это больше не про спорт.
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Николай71
1646327124
Бог вас должен наказать, твари гейропф!!! Дай бог эта Суперлига заработает!!! Тогда эту УЕФА и мало кто будет смотреть
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Hektor 84
1646337609
Чеферин ты и твой УЕФА сами себе яму выкопали отстранив наши клубы и сборную, разорвали контракты с Газпромом. Теперь будете бутылки на помойках собирать. За счет России кормились ваши турниры. Теперь пришел конец бабла больше не будет. Европейские гранды не хотят крохи собирать за участие в еврокубках и за телетрансляции. Создадут свою суперлигу и будут рубиться и спали они на УЕФА. Кстати Рфс надо задуматься о создании лиги типа кхл.
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Hektor 84
1646337700
Это ты стам живешь в параллельной реальности. Супер клубы вернуться к созданию суперлиги и это будет уже скоро.
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