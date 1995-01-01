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    Чеферин: «Организаторы Суперлиги живут в параллельной реальности»

    Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал организаторов Суперлиги из-за новостей о возможном перезапуске проекта.

    «Сначала они выдвинули эту абсурдную идею в разгар пандемии. Теперь они планируют сделать это посреди военного кризиса.

    Похоже, они живут в параллельной реальности», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

    • О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.
    • Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.
    • УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.

    УЕФА планирует определять победителей Лиги чемпионов через «Финал четырех»

    Чеферин: «Популистский проект учащения чемпионата мира уничтожит футбол»

    Чеферин выступил против проведения ЧМ раз в два года

    Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3530

      Gek Dement 7 минут назад

      УЕФА растоптало спортивные принципы, пусть делают Суперлигу, уводят в неё лучшие клубы, УЕФА это больше не про спорт.

      0
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      Рейтинг: +54

      ПалкоВводецъ_1 43 минуты назад

      А УЕФА вообще потерял реальность и берега. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4528

      алдан2014 1 час назад

      Теперь наши клубы могут вступить в эту суперлигу.

      0
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      Рейтинг: +1879

      DMитрий 1 час назад

      Да вы и сами-то не особо приземлённые!

      1
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      Рейтинг: +318

      Lipatoff 1 час назад

      Все российские клубы в суперлигу)))

      3
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      Рейтинг: +2420

      СуперПАВ9 > Lipatoff 1 час назад

      Очень умная мысль

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      Рейтинг: +2420

      СуперПАВ9 > Lipatoff 1 час назад

      Свою создадим

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      Рейтинг: +4735

      FENIX-SL 2 часа назад

      и у них получится точно))

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