«Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

Инициаторы создания европейской Суперлиги – «Ювентус», «Реал» и «Барселона» – продолжают работать над реализацией проекта. Они планируют вновь объявить о запуске турнира на следующей неделе, пишут в Англии.

Изменение по сравнению с анонсом прошлого года – отмена постоянного членства и открытость для вступления новых участников.

О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.

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