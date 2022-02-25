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  • «Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

«Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

25 февраля 2022, 21:12
10

Инициаторы создания европейской Суперлиги – «Ювентус», «Реал» и «Барселона» – продолжают работать над реализацией проекта. Они планируют вновь объявить о запуске турнира на следующей неделе, пишут в Англии.

Изменение по сравнению с анонсом прошлого года – отмена постоянного членства и открытость для вступления новых участников.

  • О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.
  • Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.
  • УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.

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Источник: The Telegraph
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Ювентус Реал
Комментарии (10)
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JTherry
1645813528
поддерживаю создание Суперлиги, из-за санкций, введенных против российских команд самой лицемерной УЕФой, вопящей на каждом углу про "спорт вне политики"...
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insider_retro
1645815958
Вижу здесь руку одного влиятельного человека :)) Но он не из Италии и не из Испании :)) Теперь УЕФА будет чем занятся, а то полезли не в ту солидарность...
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Psih86
1645815972
О, опять нищии начинают мутить воду... Топам АПЛ, ПСЖ и Баварии эта шляпа не интересна.
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вальтер79
1645817248
правильно в топку уефа лицемерное даешь суперлигу )))))))
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ItalianFootball
1645860213
Ох громыхнёт.
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zigbert
1645904595
Перес вновь проснулся.
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Hektor 84
1646247279
Я как раз об этом как то писал. За дня 3 до появления этой новости.
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