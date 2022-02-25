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    «Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

    Инициаторы создания европейской Суперлиги – «Ювентус», «Реал» и «Барселона» – продолжают работать над реализацией проекта. Они планируют вновь объявить о запуске турнира на следующей неделе, пишут в Англии.

    Изменение по сравнению с анонсом прошлого года – отмена постоянного членства и открытость для вступления новых участников.

    • О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.
    • Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.
    • УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.

    Перес, Анчелотти и игроки «Реала» поддержали Лунина из-за ситуации на Украине (Marca)

    Следующее Эль Класико состоится 20 марта на «Сантьяго Бернабеу»

    Мама Мбаппе хочет, чтобы сын получал в «Реале» процент от продажи футболок

    Источник: The Telegraph

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    25.02.2022 21:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4359

      Бомбардиръ 5 часов назад

      И туда потянутся российские клубы)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +904

      вальтер79 5 часов назад

      правильно в топку уефа лицемерное даешь суперлигу )))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1464

      Psih86 5 часов назад

      О, опять нищии начинают мутить воду... Топам АПЛ, ПСЖ и Баварии эта шляпа не интересна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68865

      insider_retro 5 часов назад

      Вижу здесь руку одного влиятельного человека :))
      Но он не из Италии и не из Испании :))
      Теперь УЕФА будет чем занятся, а то полезли не в ту солидарность...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +21245

      JTherry 6 часов назад

      поддерживаю создание Суперлиги, из-за санкций, введенных против российских команд самой лицемерной УЕФой, вопящей на каждом углу про "спорт вне политики"...

      5
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      ...
      Рейтинг: +11470

      DeStar > JTherry 6 часов назад

      возможно, но война с каким хреном относиться прямо к политике? мне вот похер на политику, я не политики, с хрена курс 100 и карты глючат и все такое?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21245

      JTherry > DeStar 6 часов назад

      "Война есть продолжение политики иными средствами"(Клаузевиц)... что непонятного с курсом доллара и "карты глючат"..? то же самое было и в 2014 году, когда в Крыму появились "вежливые люди в форме"... панику трудно остановить: народ бросился снимать деньги со счетов, глядя на взлетевший курс, сам сегодня не мог получить обратно карту в банкомате 15 минут, вот до чего робота довели...

      2
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      Рейтинг: +9451

      "supermax" > JTherry 6 часов назад

      Самая лицемерная х у е ф а

      6
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      Рейтинг: +11470

      DeStar > JTherry 3 часа назад

      когда политика касается тебя, тогда она уже и часть тебя грубо говоря
      А по факту ты, твои друзья родные и прочие пару дней назад стали жить беднее процентов на 20% и еще станут. ты платишь за политику. Я конечно понимаю что мы тут все привыкли жить в жопе, и это кажется уже нормальным... но жаль все-равно

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