«Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

Инициаторы создания европейской Суперлиги – «Ювентус», «Реал» и «Барселона» – продолжают работать над реализацией проекта. Они планируют вновь объявить о запуске турнира на следующей неделе, пишут в Англии.
Изменение по сравнению с анонсом прошлого года – отмена постоянного членства и открытость для вступления новых участников.
- О запуске Суперлиги было объявлено весной, но спустя несколько часов инициаторы отказались от идеи из-за протеста УЕФА и региональных федераций.
- Суперлига призвана заменить Лигу чемпионов.
- УЕФА грозил санкциями клубам-участникам Суперлиги.
Источник: The Telegraph