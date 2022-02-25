«Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

Инициаторы создания европейской Суперлиги – «Ювентус», «Реал» и «Барселона» – продолжают работать над реализацией проекта. Они планируют вновь объявить о запуске турнира на следующей неделе, пишут в Англии.

Изменение по сравнению с анонсом прошлого года – отмена постоянного членства и открытость для вступления новых участников.