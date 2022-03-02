«Спартак»: «Напряжение из-за последних событий? Реакция в клубе спокойная, рабочая»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов после матча 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1) сообщил, что проблем внутри нет. Команда спокойно реагирует на последние события.

– Чувствуется ли напряжение в связи с последними событиями?

– Реакция спокойная, рабочая.

«Спартак» должен был побеждать «Кубань», он победил.

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