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    «Спартак»: «Напряжение из-за последних событий? Реакция в клубе спокойная, рабочая»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов после матча 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1) сообщил, что проблем внутри нет. Команда спокойно реагирует на последние события.

    – Чувствуется ли напряжение в связи с последними событиями?

    – Реакция спокойная, рабочая.

    «Спартак» должен был побеждать «Кубань», он победил.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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    Бакаев – об исключении «Спартака» из Лиги Европы: «Все нормально. Ничего не проходит зря»

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    02.03.2022 23:52
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