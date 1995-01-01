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    Швейцарский бизнесмен: «Абрамович просит слишком много за «Челси». Но я могу купить клуб вместе с 6-7 инвесторами»

    Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс заявил, что может купить «Челси» у Романа Абрамовича.

    «Абрамович – один из ближайших советников и друзей Путина. Он сейчас в панике, как и остальные олигархи. Сейчас он пытается продать все свои виллы в Англии, а также побыстрее избавиться от «Челси». Я и еще три человека во вторник получили предложения о покупке «Челси».

    Мне надо подождать 4-5 дней. Сейчас Абрамович просит слишком много. «Челси» должен ему два миллиарда фунтов, однако денег у клуба нет. Это значит, что тот, кто купит «Челси», должен будет выплатить компенсацию Абрамовичу.

    На сегодняшний день мы не знаем точную сумму продажи. Я могу представить, что приду в «Челси» вместе с партнерами. Но для начала мне нужно изучить все условия в целом.

    Могу только сказать, что я точно не пойду на это один. Если я и куплю «Челси», то в консорциуме с шесть-семью инвесторами», – сказал Висс в интервью Blick.

    • Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.
    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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    Абрамович отказался продавать «Челси» за 2,2 миллиарда. Он хочет выручить 4 миллиарда (The Telegraph)

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1469

      Psih86 1 час назад

      Нищеброд для такого клуба как Челси, плюс одной ногой в могиле. Клуб оценивается в 1,9 кто такое сказал мне интересно? Он стоит столько сколько его хозяин оценивает, а там думаю минимум 3.

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      Рейтинг: +38953

      Project Бабангида > Psih86 1 час назад

      да это это просто один старый ашкенази сефарда Лиссабонского на пару шекелей развести хочет. нихера конечно не выйдет. клуб то вон какой кошерный

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