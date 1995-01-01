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    Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Не могу считать своих игроков лучшими в мире»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (0:1). Лондонцы пропустили в дополнительное время.

    «Конечно, я не могу считать своих игроков лучшими в мире, но мы работаем над тем, чтобы совершенствоваться, и пытаемся осмыслить это поражение. Конечно, это поражение навредит нам — мне, игрокам и всем, кто работает в «Тоттенхэме», — цитирует Конте «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Evening Standard.

    • «Мидлсбро» во 2-м раунде Кубка Англии подряд прошел клуб АПЛ.
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 7-м.
    • «Мидлсбро» занимает в Чемпионшипе 8-е место.

    Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Тоттенхэм» может играть гораздо лучше»

    Кубок Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в дополнительное время и вылетел

    Конте: «Война не является ответом. Обсуждать ее в 2022 году – невероятно»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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