Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Не могу считать своих игроков лучшими в мире»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (0:1). Лондонцы пропустили в дополнительное время.

«Конечно, я не могу считать своих игроков лучшими в мире, но мы работаем над тем, чтобы совершенствоваться, и пытаемся осмыслить это поражение. Конечно, это поражение навредит нам — мне, игрокам и всем, кто работает в «Тоттенхэме», — цитирует Конте «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Evening Standard.

«Мидлсбро» во 2-м раунде Кубка Англии подряд прошел клуб АПЛ.

«Тоттенхэм» идет в АПЛ 7-м.

«Мидлсбро» занимает в Чемпионшипе 8-е место.

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