Экс-агент Абрамов: «Нужно создавать наш чемпионат с клубами с Украины, Белоруссии, Казахстана. Надо возрождать отечественный футбол»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов выразил точку зрения, как развиваться российскому футболу в условиях отстранения клубов и сборной от международных турниров. Он не видит большой проблемы.
«Что нужно делать? Возрождать нашу тренерскую школу, возрождать отечественный футбол. Возрождать вместе с клубами с Украины, которые могут играть у нас. Добавить клубы из Белоруссии, Казахстана, Армении. Создавать наш чемпионат из 20 очень сильных команд. Чтоб на этот футбол ходили болельщики.
В советское время было престижнее стать чемпионом, чем выступать в еврокубках. И Кубок СССР выиграть», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».
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