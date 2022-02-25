Зарема: «Спартаку» будет очень непросто с «Лейпцигом». Всей душой болею за Тедеско»

в очередной раз убеждаюсь, что некоторых овец и баранов хлебом не корми, дай какую-нить хню в медиа пространство вылить... зачем?! разве больше нет способов самореализоваться?..
Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила соперника московской команды по 1/8 финала Лиги Европы.
- Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
- Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
- Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
«У меня смешанные чувства. С одной стороны, мы любим Доменико и всегда рады видеть его в Москве. Я теперь смотрю практически все игры «Лейпцига» и болею за Тедеско всей душой.
С другой, он очень талантливый тренер, у него сильная команда, с хорошим нападением и вратарем.
«Спартаку» будет очень непросто. И мы не сыграем на родном стадионе. Атмосфера будет не та», – сказала Зарема.
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