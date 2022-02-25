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    Зарема: «Спартаку» будет очень непросто с «Лейпцигом». Всей душой болею за Тедеско»

    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила соперника московской команды по 1/8 финала Лиги Европы.

    • Спартаковцы сыграют с «РБ Лейпцигом».
    • Немецкую команду тренирует Доменико Тедеско.
    • Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

    «У меня смешанные чувства. С одной стороны, мы любим Доменико и всегда рады видеть его в Москве. Я теперь смотрю практически все игры «Лейпцига» и болею за Тедеско всей душой.

    С другой, он очень талантливый тренер, у него сильная команда, с хорошим нападением и вратарем.

    «Спартаку» будет очень непросто. И мы не сыграем на родном стадионе. Атмосфера будет не та», – сказала Зарема.

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    Романцев присоединился к бойкоту Fan ID

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2022 14:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3126

      Fancyfall 8 часов назад

      в очередной раз убеждаюсь, что некоторых овец и баранов хлебом не корми, дай какую-нить хню в медиа пространство вылить... зачем?! разве больше нет способов самореализоваться?..

      0
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      Рейтинг: +2609

      Nerlinger 11 часов назад

      а бренным тельцем болеешь за оного ?

      1
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      Рейтинг: +763

      alefreddy 12 часов назад

      политика вмешалась в спорт да и соперник непростой

      1
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 12 часов назад

      Зарема на всю голову нездоровая! Будет болеть за Лейпциг! За Тедеско! Против команды своего мужа!!!!!!!!!!!!!!
      Спартак, поздравляю вас с таким руководством клуба. В год столетия команды! СТЫДНО за Спартак после таких высказываний Заремы...(((

      1
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      Рейтинг: +1422

      22 raza chemp > Cleaner 12 часов назад

      Ты хоть читать и вникать в суть написнного научись, а то так и умрешь дураком.

      5
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      Рейтинг: -63

      Трахторболат > 22 raza chemp 10 часов назад

      Этому старому ослику сил хватает только заголовки читать.

      1
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      Рейтинг: +1528

      vmonomah17 12 часов назад

      Зарема так тепло относится к Тедеско. Может когда он работал в Спартаке, то драл ее по тихому?

      2
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      Рейтинг: +1224

      balam > vmonomah17 11 часов назад

      зализывал

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