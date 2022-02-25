Песков – о переносе финала ЛЧ: «Жаль. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение УЕФА перенести в другой город финал Лиги чемпионов-2021/22.

«Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято», – сказал Песков.

Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Матч состоится 28 мая.

Колосков – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Чеферин не смог проявить волю»

Лепехин – о переносах матчей из России: «По этой логике в США все соревнования 20 лет уже нужно отменять»

Дюков: «Перенос финала Лиги чемпионов из России – политическое решение»