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  • Орлов: «Если «Зенит» не проявит себя с «Бетисом» – надо менять полкоманды не задумываясь»

Орлов: «Если «Зенит» не проявит себя с «Бетисом» – надо менять полкоманды не задумываясь»

24 февраля 2022, 19:42
19

Журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем ответном матче между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Шансов на выход «Зенита» в следующий этап мало. Соперник идeт на третьем месте в испанском чемпионате – это намного выше в рейтинге, чем первое место «Зенита» в РПЛ. Да и по игрокам и мастерству они лучше...

«Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо. Самое главное – самоотдача. Но учитывая, как играла оборона в первом матче, всe это ненадeжно. Хотя с 0:2 ушли, стало 2:2 – могли и вничью сыграть.

Пускай ребята, которые играют за «Зенит», покажут мастерство. Они очень хорошо живут с точки зрения бытовой культуры, у них прекрасные контракты, всем обеспечены.

Болельщик ждeт, что они могут выступать на уровне. Сегодня – момент истины. Должны себя проявить. Если нет – надо менять полкоманды не задумываясь», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Бетис Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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Hoahin
1645721021
Орлов редко что-то путное говорит, но сейчас я с ним согласен
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portero
1645721495
первого Семака надо выгнать...
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PUZIAKA
1645721585
Ох не завидую я комментатору сегодняшнего матча. Ему что-то надо будет говорить, и от этого будет зависеть его лицо в глазах окружающих с одной стороны, и карьера с другой.
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JTherry
1645721830
можно уже начинать "менять пол-команды не задумываясь", похоже, команды РПЛ не допустят в следующем сезоне в еврокубки...
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Taps
1645723990
Орлов, команду оставить, Семака убрать однозначно.
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моэм
1645725080
Вот "нравится" мне Орлов своей прямотой !...ну настоящий правдоруб-казак с шашкой наголо ! ... а главное для этого достаточно и прямой извилины которой он и думает... жаль память старика подвела и Орлов забыл и тренеров уволить до кучи ... жаль его , мужик то был вроде нормальный , когда то .
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Бриг
1645726151
да можно уже и всю. было бы на кого. орлов знает?
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Константинн
1645727033
Достаточно убрать Семака и Дзюбу.
Ответить
нейтральныйкакникто
1645728438
Орлов -тормоз!!!!!! Это надо было говорить после унизительного , бездарного матча с Бенфикой , но нет , тогда искали оправдания.....Нашли отговорки- пожинайте плоды. А с Бетисом -вылет однозначный, и пусть Семак ищет оправдания.......
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Soccerdealer63
1645733448
Гена, проспись! Если "...Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо...", то... РАЗГОНЯТЬ ПОРА УЖЕ ДО ИГРЫ))!
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