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    Орлов: «Если «Зенит» не проявит себя с «Бетисом» – надо менять полкоманды не задумываясь»

    Журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем ответном матче между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Шансов на выход «Зенита» в следующий этап мало. Соперник идeт на третьем месте в испанском чемпионате – это намного выше в рейтинге, чем первое место «Зенита» в РПЛ. Да и по игрокам и мастерству они лучше...

    «Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо. Самое главное – самоотдача. Но учитывая, как играла оборона в первом матче, всe это ненадeжно. Хотя с 0:2 ушли, стало 2:2 – могли и вничью сыграть.

    Пускай ребята, которые играют за «Зенит», покажут мастерство. Они очень хорошо живут с точки зрения бытовой культуры, у них прекрасные контракты, всем обеспечены.

    Болельщик ждeт, что они могут выступать на уровне. Сегодня – момент истины. Должны себя проявить. Если нет – надо менять полкоманды не задумываясь», – сказал Орлов.

    Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Источник: «Чемпионат»

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    24.02.2022 19:42
    Комментарии21
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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 5 часов назад

      Гена, проспись!
      Если "...Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо...", то... РАЗГОНЯТЬ ПОРА УЖЕ ДО ИГРЫ))!

      0
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      Рейтинг: +1196

      нейтральныйкакникто 6 часов назад

      Орлов -тормоз!!!!!! Это надо было говорить после унизительного , бездарного матча с Бенфикой , но нет , тогда искали оправдания.....Нашли отговорки- пожинайте плоды. А с Бетисом -вылет однозначный, и пусть Семак ищет оправдания.......

      0
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      Рейтинг: +341

      Константинн 6 часов назад

      Достаточно убрать Семака и Дзюбу.

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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Константинн 6 часов назад

      Да нет, сейчас отбор будет по другому критерию - по отношению к военным действиям в ЛНР и ДНР .

      2
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      Рейтинг: +2211

      Бриг 7 часов назад

      да можно уже и всю. было бы на кого. орлов знает?

      0
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      Рейтинг: +1576

      моэм 7 часов назад

      Вот "нравится" мне Орлов своей прямотой !...ну настоящий правдоруб-казак с шашкой наголо ! ... а главное для этого достаточно и прямой извилины которой он и думает... жаль память старика подвела и Орлов забыл и тренеров уволить до кучи ... жаль его , мужик то был вроде нормальный , когда то .

      0
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      Рейтинг: +1041

      Taps 7 часов назад

      Орлов, команду оставить, Семака убрать однозначно.

      0
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 8 часов назад

      Старческий маразм победил окончательно?

      0
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      Рейтинг: +21202

      JTherry 8 часов назад

      можно уже начинать "менять пол-команды не задумываясь", похоже, команды РПЛ не допустят в следующем сезоне в еврокубки...

      6
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      Рейтинг: +465

      Forvard47 > JTherry 7 часов назад

      и будет это минимум лет 5

      0
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      Рейтинг: +21202

      JTherry > Forvard47 7 часов назад

      представляешь себе, на сколько упадет и так не самый высокий уровень чемпионата РПЛ за это время..? в какую задницу попали все сферы бизнеса и спорта...( очередной "железный занавес" опустится вслед за этой миротворческой миссией... дождались, на Бомбардире включили цензуру...(

      2
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      Рейтинг: +1196

      нейтральныйкакникто > JTherry 6 часов назад

      Англичан тоже лишали прав , но их уровень не упал, тут важно как провести этот перерывчик. Можно бабло просто вывести из футбола и направить их в Кипр - тогда и получим уровень Кампучии( к слову государство пришлось) , а можно и в ДЮФШ направить - тогда и можно остаться в 20-30 команд мира

      2
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      Рейтинг: +1280

      PUZIAKA 8 часов назад

      Ох не завидую я комментатору сегодняшнего матча. Ему что-то надо будет говорить, и от этого будет зависеть его лицо в глазах окружающих с одной стороны, и карьера с другой.

      0
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      Рейтинг: +706

      Hoahin > PUZIAKA 8 часов назад

      Спорт вне политики, можно ничего не говорить и вовсе.

      0
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      Рейтинг: +21202

      JTherry > Hoahin 8 часов назад

      если "спорт вне политики", почему же тогда политика так вмешивается в спорт: хоть Олимпийские игры, хоть сегодняшняя ситуация с рассмотрением УЕФА недопуска команд РПЛ к играм в еврокубках..? это самый лицемерный тезис, к сожалению...

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      Рейтинг: +706

      Hoahin > JTherry 7 часов назад

      К сожалению да, но такова реальность, мы с этим поделать ничего не можем.

      1
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      Рейтинг: +9402

      "supermax" > PUZIAKA 7 часов назад

      а чего такого...откомментирует как обычно не упоминая последние грустные события...

      0
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      Рейтинг: +1280

      PUZIAKA > "supermax" 6 часов назад

      В том то и дело, что спорт всегда был в стороне от политики, а сейчас уже нет. А вообще все это будет выглядеть как пир во время чумы.

      0
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      Рейтинг: +59332

      portero 8 часов назад

      первого Семака надо выгнать...

      2
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