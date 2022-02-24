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  • Депутат Госдумы Бурлаков: «Россия встала на защиту ДНР и ЛНР, чтобы их жители смотрели финал ЛЧ не под обстрелами»

Депутат Госдумы Бурлаков: «Россия встала на защиту ДНР и ЛНР, чтобы их жители смотрели финал ЛЧ не под обстрелами»

24 февраля 2022, 10:28
6

Сергей Бурлаков, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал призыв западных стран перенести финал Лиги чемпионов из России. Он должен пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, госпожа Лиз Трасс (глава МИД Великобритании – прим. «Бомбардира») немного торопит событие [с призывом к клубам АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в России], насколько мне известно, английские клубы ещe не в финале ЛЧ. К тому же многие легионеры английских футбольных клубов не являются гражданами Великобритании. Наконец, спорт вне политики. Если все политические решения будут отражаться на спортсменах, то вскоре спортивные соревнования перестанут интересовать болельщиков всего мира.

Россия хочет, чтобы жители ДНР и ЛНР смотрели финал Лиги чемпионов не под обстрелами, поэтому мы встали на защиту братского народа. А вот чего хочет Лиз Трасс, призывая бойкотировать финал в Санкт-Петербурге – она не объяснила», – сказал Бурлаков.

  • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
  • Ранее депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести матча из Петербурга.
  • В России не игрался финал Лиги чемпионов с 2008 года.

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Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Soccerdealer63
1645688661
А нельзя ТАМ встать на защиту братского каталонского народа, чтобы домашние игры Барсы смотреть не по телику?)
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DeStar
1645690439
что в головах у этих людей(
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rash1959
1645691587
И кто вписал этих дебилов в госдуру?
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Lipatoff
1645701367
Ну и досталось нам время... пзц смутное время... со своими воюем...все равно нашу историю западу не переписать, наши корни слишком глубоко... Слава Славянам!
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Hektor 84
1645711981
Во первых этим клубам надо еще добраться до финала. Во вторых у этих клубов иностранные владельцы. Один из них друг нашего царя, а остальные верят ли поддержат эту истерику.
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