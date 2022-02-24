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    Депутат Госдумы Бурлаков: «Россия встала на защиту ДНР и ЛНР, чтобы их жители смотрели финал ЛЧ не под обстрелами»

    Сергей Бурлаков, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал призыв западных стран перенести финал Лиги чемпионов из России. Он должен пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    «Мне кажется, госпожа Лиз Трасс (глава МИД Великобритании – прим. «Бомбардира») немного торопит событие [с призывом к клубам АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в России], насколько мне известно, английские клубы ещe не в финале ЛЧ. К тому же многие легионеры английских футбольных клубов не являются гражданами Великобритании. Наконец, спорт вне политики. Если все политические решения будут отражаться на спортсменах, то вскоре спортивные соревнования перестанут интересовать болельщиков всего мира.

    Россия хочет, чтобы жители ДНР и ЛНР смотрели финал Лиги чемпионов не под обстрелами, поэтому мы встали на защиту братского народа. А вот чего хочет Лиз Трасс, призывая бойкотировать финал в Санкт-Петербурге – она не объяснила», – сказал Бурлаков.

    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
    • Ранее депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести матча из Петербурга.
    • В России не игрался финал Лиги чемпионов с 2008 года.

    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»

    УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)

    Завтра состоится экстренный исполком УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной

    Источник: «Р-Спорт»

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    24.02.2022 10:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Во первых этим клубам надо еще добраться до финала. Во вторых у этих клубов иностранные владельцы. Один из них друг нашего царя, а остальные верят ли поддержат эту истерику.

      0
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      Рейтинг: +311

      Lipatoff 13 часов назад

      Ну и досталось нам время... пзц смутное время... со своими воюем...все равно нашу историю западу не переписать, наши корни слишком глубоко... Слава Славянам!

      0
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      Рейтинг: +5040

      rash1959 16 часов назад

      И кто вписал этих дебилов в госдуру?

      4
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      Рейтинг: +11468

      DeStar 16 часов назад

      что в головах у этих людей(

      4
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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 17 часов назад

      А нельзя ТАМ встать на защиту братского каталонского народа, чтобы домашние игры Барсы смотреть не по телику?)

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