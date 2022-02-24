Депутат Госдумы Бурлаков: «Россия встала на защиту ДНР и ЛНР, чтобы их жители смотрели финал ЛЧ не под обстрелами»

Сергей Бурлаков, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал призыв западных стран перенести финал Лиги чемпионов из России. Он должен пройти на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, госпожа Лиз Трасс (глава МИД Великобритании – прим. «Бомбардира») немного торопит событие [с призывом к клубам АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в России], насколько мне известно, английские клубы ещe не в финале ЛЧ. К тому же многие легионеры английских футбольных клубов не являются гражданами Великобритании. Наконец, спорт вне политики. Если все политические решения будут отражаться на спортсменах, то вскоре спортивные соревнования перестанут интересовать болельщиков всего мира.

Россия хочет, чтобы жители ДНР и ЛНР смотрели финал Лиги чемпионов не под обстрелами, поэтому мы встали на защиту братского народа. А вот чего хочет Лиз Трасс, призывая бойкотировать финал в Санкт-Петербурге – она не объяснила», – сказал Бурлаков.