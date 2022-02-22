Мама Мбаппе хочет, чтобы сын получал в «Реале» процент от продажи футболок

Файза Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, хочет, чтобы ее сын в случае перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок, сообщает Marca.
По информации Marca, она хочет, чтобы Килиан получал значительный процент от продажи игровых маек с его фамилией в качестве дополнения к основной зарплате.
Ранее сообщалось, что мама форварда рекомендовала сыну не переходить в «Реал», а продолжить играть за «ПСЖ». Мбаппе по-прежнему хочет перейти в мадридский клуб.
- Француз летом станет свободным агентом.
- Ранее сообщалось, что он отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.
Источник: Marca