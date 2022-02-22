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  • Мама Мбаппе хочет, чтобы сын получал в «Реале» процент от продажи футболок

Мама Мбаппе хочет, чтобы сын получал в «Реале» процент от продажи футболок

22 февраля 2022, 20:58
8

Файза Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, хочет, чтобы ее сын в случае перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок, сообщает Marca.

По информации Marca, она хочет, чтобы Килиан получал значительный процент от продажи игровых маек с его фамилией в качестве дополнения к основной зарплате.

Ранее сообщалось, что мама форварда рекомендовала сыну не переходить в «Реал», а продолжить играть за «ПСЖ». Мбаппе по-прежнему хочет перейти в мадридский клуб.

  • Француз летом станет свободным агентом.
  • Ранее сообщалось, что он отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.

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Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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Юрэс
1645553092
Я Ху......Ю с ЖАДНОСТИ ЖАДНОСТИ футбалёрофф ( два раза НЕ ПОВТАРЯЮ, НЕ ПОВТАРЯЮ)
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ilichkadr
1645553277
А морда у мамы не треснет!?
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Fusballer
1645554732
Вот же разбаловали футболёров. Уже их родственнички смеют что-то требовать.
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ArReal
1645555277
А почему бы и нет!? - Это новая фишка...что плохого ??
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Ziklop
1645555580
маму жадность обуяла, свихнётся скоро.
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portero
1645558139
Мама лопнет от жадности, это может и для Мопеда плохо закончится. Думаю уже всё с Реалом подписано, просто ждут окончания второй игры...
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DOCTOR PENALTY
1645559026
А его чё, Реал берёт продавцом футболок что-ли?.. А я думал играть. )
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Hektor 84
1645694600
Какая меркантильная мама! А если сынок не заиграет в Реале? Что тогда?
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