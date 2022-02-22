Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мама Мбаппе хочет, чтобы сын получал в «Реале» процент от продажи футболок

    Файза Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, хочет, чтобы ее сын в случае перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок, сообщает Marca.

    По информации Marca, она хочет, чтобы Килиан получал значительный процент от продажи игровых маек с его фамилией в качестве дополнения к основной зарплате.

    Ранее сообщалось, что мама форварда рекомендовала сыну не переходить в «Реал», а продолжить играть за «ПСЖ». Мбаппе по-прежнему хочет перейти в мадридский клуб.

    • Француз летом станет свободным агентом.
    • Ранее сообщалось, что он отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.

    Новости по теме
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    ⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2022 20:58
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 12:23

      Какая меркантильная мама! А если сынок не заиграет в Реале? Что тогда?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2022, 22:43

      А его чё, Реал берёт продавцом футболок что-ли?.. А я думал играть. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 22:28

      Мама лопнет от жадности, это может и для Мопеда плохо закончится. Думаю уже всё с Реалом подписано, просто ждут окончания второй игры...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3737

      Ziklop 22 февраля 2022, 21:46

      маму жадность обуяла, свихнётся скоро.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 22 февраля 2022, 21:41

      А почему бы и нет!? - Это новая фишка...что плохого ??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 21:32

      Вот же разбаловали футболёров. Уже их родственнички смеют что-то требовать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 22 февраля 2022, 21:07

      А морда у мамы не треснет!?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2022, 21:04

      Я Ху......Ю с ЖАДНОСТИ ЖАДНОСТИ футбалёрофф
      ( два раза НЕ ПОВТАРЯЮ, НЕ ПОВТАРЯЮ)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11