Мама Мбаппе хочет, чтобы сын получал в «Реале» процент от продажи футболок

Файза Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, хочет, чтобы ее сын в случае перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок, сообщает Marca.

По информации Marca, она хочет, чтобы Килиан получал значительный процент от продажи игровых маек с его фамилией в качестве дополнения к основной зарплате.

Ранее сообщалось, что мама форварда рекомендовала сыну не переходить в «Реал», а продолжить играть за «ПСЖ». Мбаппе по-прежнему хочет перейти в мадридский клуб.