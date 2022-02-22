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    «Фиорентина» не получила предложений по Кокорину из России. Он останется в клубе до лета

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин останется в итальянском клубе минимум до лета, сообщает Firenze Viola.

    «Фиорентина» не получила предложений о трансфере игрока из России, где сегодня закрывается зимнее трансферное окно.

    Кокорин и флорентийский клуб не рассматривали вариант с расторжением контракта.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.

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    Источник: Firenze Viola

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    22.02.2022 20:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 23 февраля 2022, 10:03

      Классно дои их пополной!
      А сейчас соберись, травмы в сторону, два три месяца поработай, забей штук 7 и подпиши с ними еще контракт года на 3, а после опять включай свою музыку, травма, болен, неохото и тд))

      0
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      Рейтинг: +2162

      Dr.Metal 22 февраля 2022, 23:40

      Слава богу что останется. В рпл он не нужен никому

      1
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      Рейтинг: +297

      гууд 22 февраля 2022, 22:27

      Даже странно что не получили...

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 22 февраля 2022, 21:44

      Ха-ха-ха! Это вам за "Северный поток-2"! Александр - национальный герой! (шучу...)

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