«Фиорентина» не получила предложений по Кокорину из России. Он останется в клубе до лета

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин останется в итальянском клубе минимум до лета, сообщает Firenze Viola.

«Фиорентина» не получила предложений о трансфере игрока из России, где сегодня закрывается зимнее трансферное окно.

Кокорин и флорентийский клуб не рассматривали вариант с расторжением контракта.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

«Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.

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