«Фиорентина» не получила предложений по Кокорину из России. Он останется в клубе до лета

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин останется в итальянском клубе минимум до лета, сообщает Firenze Viola.
«Фиорентина» не получила предложений о трансфере игрока из России, где сегодня закрывается зимнее трансферное окно.
Кокорин и флорентийский клуб не рассматривали вариант с расторжением контракта.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.
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Источник: Firenze Viola
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