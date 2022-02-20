Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Слуцкий: «ЦСКА – второй любимый клуб для меня»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к ЦСКА.

    «Особые чувства к клубу всегда есть, никуда не уходят, это перманентное состояние. Подписан на все аккаунты клуба — в инстаграме, в других соцсетях. Есть постоянное общение.

    Я, конечно, не работаю в ЦСКА, это понятно, и все мои мысли посвящены «Рубину» и нашей собственной игре.

    Но в Англии, например, есть понятие «второй любимый клуб». И на данный момент, пока я работаю в «Рубине», который сейчас номер один с большим отрывом, второй клуб для меня – это ЦСКА», – сказал Слуцкий.

    • Сегодня ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.
    • Слуцкий возглавлял московскую команду с 2009 по 2016 год.

    Слуцкий – о подписании Кузнецова: «Это креатура спортивного отдела»

    У Боуэна из «Вест Хэма» 11 результативных действий в 10 последних матчах. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити»

    Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2022 23:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94245
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68790
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru