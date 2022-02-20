Слуцкий: «ЦСКА – второй любимый клуб для меня»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к ЦСКА.
«Особые чувства к клубу всегда есть, никуда не уходят, это перманентное состояние. Подписан на все аккаунты клуба — в инстаграме, в других соцсетях. Есть постоянное общение.
Я, конечно, не работаю в ЦСКА, это понятно, и все мои мысли посвящены «Рубину» и нашей собственной игре.
Но в Англии, например, есть понятие «второй любимый клуб». И на данный момент, пока я работаю в «Рубине», который сейчас номер один с большим отрывом, второй клуб для меня – это ЦСКА», – сказал Слуцкий.
- Сегодня ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.
- Слуцкий возглавлял московскую команду с 2009 по 2016 год.
Источник: сайт ЦСКА