Ибрагимович хочет стать актером после завершения карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о желаемой будущей профессии.

«Что касается моего будущего, то посмотрим. Мне интересно кое-что, например, идея стать актером. Что-то, что даст мне адреналин. Но с футболом ничто не сравнится», – сказал 40-летний швед.