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    Ибрагимович хочет стать актером после завершения карьеры

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о желаемой будущей профессии.

    «Что касается моего будущего, то посмотрим. Мне интересно кое-что, например, идея стать актером. Что-то, что даст мне адреналин. Но с футболом ничто не сравнится», – сказал 40-летний швед.

    • Контракт форварда с «Миланом» истекает 30 июня.
    • Соглашение могут продлить при условии сокращения зарплаты в 2,3 раза.
    • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • С 23 января он не играет из-за травмы.

    Источник: Calciomercato

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