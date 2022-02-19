Ибрагимович хочет стать актером после завершения карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о желаемой будущей профессии.
«Что касается моего будущего, то посмотрим. Мне интересно кое-что, например, идея стать актером. Что-то, что даст мне адреналин. Но с футболом ничто не сравнится», – сказал 40-летний швед.
- Контракт форварда с «Миланом» истекает 30 июня.
- Соглашение могут продлить при условии сокращения зарплаты в 2,3 раза.
- В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- С 23 января он не играет из-за травмы.
Источник: Calciomercato