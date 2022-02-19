В «Рубине» опровергли интерес к Ракицкому

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию о желании клуба подписать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Зенит» играет тяжелую двухматчевую серию с «Бетисом». Даже если бы мы интересовались Ракицким, было бы верхом хамства сейчас расшатывать ситуацию внутри «Зенита» и таким образом проявлять неуважение к Семаку и его тренерскому штабу.

Мы все за них переживаем, они добывают очки для России в еврокубках. Мы не интересуемся Ракицким», – сказал Яровинский.