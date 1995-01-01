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    В «Рубине» опровергли интерес к Ракицкому

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию о желании клуба подписать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

    «Зенит» играет тяжелую двухматчевую серию с «Бетисом». Даже если бы мы интересовались Ракицким, было бы верхом хамства сейчас расшатывать ситуацию внутри «Зенита» и таким образом проявлять неуважение к Семаку и его тренерскому штабу.

    Мы все за них переживаем, они добывают очки для России в еврокубках. Мы не интересуемся Ракицким», – сказал Яровинский.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • В этом сезоне украинец забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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