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    «Аталанта» близка к смене владельца. Более 80% акций клуба купит американский фонд

    Фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) станет владельцем «Аталанты».

    Американский фонд купит более 80 процентов акций клуба за 350 миллионов евро.

    Семья Перкасси сохранит миноритарную долю и будет управлять «Аталантой» в переходный период.

    • Команда идет на 5-м месте в чемпионате Италии.
    • За «Аталанту» выступает россиянин Алексей Миранчук.
    • Клуб из Бергамо станет 7-м в Серии А с владельцами из США после «Милана», «Ромы», «Фиорентины», «Дженоа», «Специи» и «Венеции».

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1930

      ItalianFootball 5 минут назад

      Очень грустная новость. Везде эти ребята "финансируют".

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