«Аталанта» близка к смене владельца. Более 80% акций клуба купит американский фонд

Фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) станет владельцем «Аталанты».

Американский фонд купит более 80 процентов акций клуба за 350 миллионов евро.

Семья Перкасси сохранит миноритарную долю и будет управлять «Аталантой» в переходный период.

Команда идет на 5-м месте в чемпионате Италии.

За «Аталанту» выступает россиянин Алексей Миранчук.

Клуб из Бергамо станет 7-м в Серии А с владельцами из США после «Милана», «Ромы», «Фиорентины», «Дженоа», «Специи» и «Венеции».

Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

Лига Европы. «Севилья», «Аталанта» и «Порту» победили; «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом»

Агент Миранчука: «Алексей восстановится примерно к 24 февраля»