«Аталанта» близка к смене владельца. Более 80% акций клуба купит американский фонд

Фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) станет владельцем «Аталанты».
Американский фонд купит более 80 процентов акций клуба за 350 миллионов евро.
Семья Перкасси сохранит миноритарную долю и будет управлять «Аталантой» в переходный период.
- Команда идет на 5-м месте в чемпионате Италии.
- За «Аталанту» выступает россиянин Алексей Миранчук.
- Клуб из Бергамо станет 7-м в Серии А с владельцами из США после «Милана», «Ромы», «Фиорентины», «Дженоа», «Специи» и «Венеции».
Источник: твиттер Николо Скиры