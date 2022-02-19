«Аталанта» близка к смене владельца. Более 80% акций клуба купит американский фонд

Фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) станет владельцем «Аталанты».

Американский фонд купит более 80 процентов акций клуба за 350 миллионов евро.

Семья Перкасси сохранит миноритарную долю и будет управлять «Аталантой» в переходный период.