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  • Григорий Иванов: «В России потерян детско-юношеский футбол»

Григорий Иванов: «В России потерян детско-юношеский футбол»

18 февраля 2022, 22:36
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Президент «Урала» Григорий Иванов поднял проблему детско-юношеского футбола. Он обратил внимание на трудности детских тренеров.

«В нашей стране, по моему мнению, мы потеряли детско-юношеский футбол. У нас был лучший юношеский футбол! Поверь мне, у нас в Екатеринбурге много качественных полей, но дети там не играют. У детей сейчас другие интересы — «гаджеты-маджеты». Сейчас приводят ребенка в секцию и все требуют, чтобы за 45 минут его научили играть. А раньше учили всему и еще успевали делать уроки — математика и так далее. Сейчас не обучают!

Сегодня детские тренеры после тренировки сразу бегут на другую работу, чтобы они смогли прожить. Им надо платить больше! Им не хватает денег. Многие футболисты, которые закончили карьеру, не хотят тренировать детей, а другие бывшие футболисты хотят работать с детьми, но никто не может предложить нормальную зарплату. Про это надо говорить, а не про другие изменения в виде лимита, про который мы говорим ежегодно. Во всех странах играют нормально в футбол 20 команд, а у нас сколько людей — столько мнений.

Не надо увеличивать зарплаты футболистам. Надо, чтобы ребята из низших лиг перебирались в высший дивизион. Надо играть в футбол! Когда у нас играет 16 команд в лиге и вылетают четыре — какой тренер согласится тут работать? Какой тренер рискнет выпустить молодого футболиста на поле? Какой? Никто не будет выпускать молодого мальчика.

У нас было множество великих детских тренеров. Они были на слуху во всем мире. Мы теряли много футболистов, но мы всегда что-то выигрывали. И «Динамо», и ЦСКА раньше проводили детские турниры. Мы теряем детско-юношеский футбол. У нас агенты получают больше, чем детские тренера — вот это беда!» – считает Иванов.

  • При Иванове «Урал» вернулся в высший дивизион.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 11-й.
  • 26 февраля «Урал» в 19-м туре примет «Нижний Новгород».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Урал Иванов Григорий
Комментарии (2)
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Plyash
1645215318
Да уж,в СССР наши мальчишки не раз брали юношеские и молодёжные чемпионаты Мира,а затем благополучно растворялись во взрослом футболе...но не все.Достаточно вспомнить самых знатных - Владимир Бессонов,Андрей Баль,Вагиз Хидиятуллин,Валерий Петраков,Сергей Балтача,Александр Новиков,Юрий Никифоров. Бессонов стал лучшим игроком на молодёжном ЧМ-77.
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ySS
1645216807
Не теряем, а потеряли.
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