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    Орлов – о поражении «Зенита»: «Играли на равных с испанским клубом, во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис»

    Журналист Геннадий Орлов высказался о результате матча между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Вполне могли сыграть и вничью. Моменты-то были. Но надо начинать не с этого. Сразу получили 0:2. Ничего не могли сделать против прессинга гостей. Надо уметь выходить из обороны.

    Стало понятно, что несколько игроков полностью не прошли сборы: Ракицкий, Чистяков, Караваев и Клаудиньо. Пара центральных защитников, конечно, не убедила.

    Ракицкий в эпизоде с первым пропущенным голом даже подпрыгнуть не смог... Увы, но он тяжеловат. Ну и штрафной этот заработал... Сыграл очень опрометчиво. Летел двумя ногами вперед! А если бы нанес травму? Могли и удалить.

    Давит ли на него ситуация с новым контрактом? Ну зачем сейчас про это? Физически Ярослав не готов. Это приходится признать.

    Его же спокойно перепрыгнули, когда испанцы открывали счет. Вот этот факт налицо. Да и скорости ему уже не хватает. Такова его готовность.

    Шансов пройти дальше, конечно, мало. Их и изначально было немного. Но хотя бы играли на равных с испанским клубом. А во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис».

    Вид у Пеллегрини был довольно озабоченный. Понятно, что соперник сильный. В гостях будет еще сложнее. Но что поделать? Надо самим играть!» – сказал Орлов.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии14
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      Рейтинг: +13447

      Dominator777 27 минут назад

      Зенит молодцы, потому как гол Виллиана Жозе в ворота «Зенита» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге Европы. Хоть в чем-то, но Зенит - лучший!

      1
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      Рейтинг: +7362

      Сильвербой 30 минут назад

      Блаженный!!!

      0
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      Рейтинг: +494

      Suvorov51 39 минут назад

      Ну если этот придурок и старый бомжатник ФЛЮГЕР- ОРЛОВ пишет что бомжи во всем превосходили не основной Бетис значит все нормально. значит помойка работает. и сейчас начнут петь песни что бомжатник самый сильный клуб в европе. Придурок посмотри на табло. там все написано. или тебе тоже натянули майку 7-1

      1
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      Рейтинг: +336

      Zenit40k 1 час назад

      Зенит стоит в одном ряду с такими грандами,как ПСЖ ,манчестер сити ,реал .Браво Зенит,вы настоящие чемпионы !

      2
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      Рейтинг: +283

      кaстрюлька > Zenit40k 41 минуту назад

      не пей сегодня больше

      1
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      Рейтинг: +21020

      JTherry > Zenit40k 27 минут назад

      ты уже все ветки засрал одними и теми же постами (штук 50), как тебя еще не забанили модераторы за эту пургу про "великих и ужасных" бомжей, о которых окурки тушат гранды чуть поменьше МС, ПСЖ, и Реала... браво, Бетис!!!) Пеллегрини показал Сельдерею, как надо играть в ЛЕ...

      2
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      Рейтинг: +283

      кaстрюлька 1 час назад

      Всё как обычно, запланировано ливанули, чтобы сосредоточиться на работе с судьями во внутреннем чемпионате

      3
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      Рейтинг: +459

      Demgel 1 час назад

      Вон и Канделаки подтянулась,да хоть пускай Артемон ножницами дубль сделал,сейчас для нашего футбола нужны очки в таблицу,а то скоро и в ЛЧ со вторых раундов выступать будем(

      0
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      Рейтинг: +16039

      Garrincha58 1 час назад

      Орлов о каком таком испанским клубом идёт речь? а Бетис это же середняк в Испании и то что сейчас они на 3 месте посмотрим на каком они будут весной хорошо если займут 5-6 место они вчера не создали ни одного момента и забили три Зенит сам их создал вот и думай кому мы проиграли особенно это касается тренера Семак будет всегда и всем проигрывать

      3
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      Рейтинг: +459

      Demgel > Garrincha58 1 час назад

      А там пелена в глазах,и это убогое мнение что мол это наш уровень(

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      Рейтинг: +12

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Баклажанов попустило от позора?

      1
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      Рейтинг: +1953

      serglider 1 час назад

      "Превзошли" в чем? Был один стопроцентный голевой момент, когда Кузя, который "ев", словил синдром Марадонны и от души бабахнул в перекладину, вместо того, что катнуть мяч партнеру, который был один напротив пустых ворот. Все! Остальное борьба, с неочевидными шансами забить гол. Сейчас околофутбольные зенюболелы на перебой, хотят представить дело так, будто Бетису просто повезло забить на гол больше, чем Зени))) К гадалке ходить не надо, что бы понять, что в Испании будет совсем другая игра, Бетис будет давить, а Зеня крехтеть))) Выдержит ли проходной защитный двор, натиск испанцев и при этом еще и забить... Честно говоря шансов не просто мало, а их мизер... Что бы там широковы, орловы, малофеевы и т.д. не говорили... Пусть ставят ставки у

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      Рейтинг: +2205

      СуперПАВ9 1 час назад

      Зенит играл лучшие сложилась недооценка соперника

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