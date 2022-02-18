Орлов – о поражении «Зенита»: «Играли на равных с испанским клубом, во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис»

Журналист Геннадий Орлов высказался о результате матча между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Вполне могли сыграть и вничью. Моменты-то были. Но надо начинать не с этого. Сразу получили 0:2. Ничего не могли сделать против прессинга гостей. Надо уметь выходить из обороны.

Стало понятно, что несколько игроков полностью не прошли сборы: Ракицкий, Чистяков, Караваев и Клаудиньо. Пара центральных защитников, конечно, не убедила.

Ракицкий в эпизоде с первым пропущенным голом даже подпрыгнуть не смог... Увы, но он тяжеловат. Ну и штрафной этот заработал... Сыграл очень опрометчиво. Летел двумя ногами вперед! А если бы нанес травму? Могли и удалить.

Давит ли на него ситуация с новым контрактом? Ну зачем сейчас про это? Физически Ярослав не готов. Это приходится признать.

Его же спокойно перепрыгнули, когда испанцы открывали счет. Вот этот факт налицо. Да и скорости ему уже не хватает. Такова его готовность.

Шансов пройти дальше, конечно, мало. Их и изначально было немного. Но хотя бы играли на равных с испанским клубом. А во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис».

Вид у Пеллегрини был довольно озабоченный. Понятно, что соперник сильный. В гостях будет еще сложнее. Но что поделать? Надо самим играть!» – сказал Орлов.