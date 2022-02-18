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  • Орлов – о поражении «Зенита»: «Играли на равных с испанским клубом, во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис»

Орлов – о поражении «Зенита»: «Играли на равных с испанским клубом, во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис»

18 февраля 2022, 18:34
18

Журналист Геннадий Орлов высказался о результате матча между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Вполне могли сыграть и вничью. Моменты-то были. Но надо начинать не с этого. Сразу получили 0:2. Ничего не могли сделать против прессинга гостей. Надо уметь выходить из обороны.

Стало понятно, что несколько игроков полностью не прошли сборы: Ракицкий, Чистяков, Караваев и Клаудиньо. Пара центральных защитников, конечно, не убедила.

Ракицкий в эпизоде с первым пропущенным голом даже подпрыгнуть не смог... Увы, но он тяжеловат. Ну и штрафной этот заработал... Сыграл очень опрометчиво. Летел двумя ногами вперед! А если бы нанес травму? Могли и удалить.

Давит ли на него ситуация с новым контрактом? Ну зачем сейчас про это? Физически Ярослав не готов. Это приходится признать.

Его же спокойно перепрыгнули, когда испанцы открывали счет. Вот этот факт налицо. Да и скорости ему уже не хватает. Такова его готовность.

Шансов пройти дальше, конечно, мало. Их и изначально было немного. Но хотя бы играли на равных с испанским клубом. А во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис».

Вид у Пеллегрини был довольно озабоченный. Понятно, что соперник сильный. В гостях будет еще сложнее. Но что поделать? Надо самим играть!» – сказал Орлов.

  • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
  • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Бетис Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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serglider
1645200158
"Превзошли" в чем? Был один стопроцентный голевой момент, когда Кузя, который "ев", словил синдром Марадонны и от души бабахнул в перекладину, вместо того, что катнуть мяч партнеру, который был один напротив пустых ворот. Все! Остальное борьба, с неочевидными шансами забить гол. Сейчас околофутбольные зенюболелы на перебой, хотят представить дело так, будто Бетису просто повезло забить на гол больше, чем Зени))) К гадалке ходить не надо, что бы понять, что в Испании будет совсем другая игра, Бетис будет давить, а Зеня крехтеть))) Выдержит ли проходной защитный двор, натиск испанцев и при этом еще и забить... Честно говоря шансов не просто мало, а их мизер... Что бы там широковы, орловы, малофеевы и т.д. не говорили... Пусть ставят ставки у
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Garrincha58
1645200981
Орлов о каком таком испанским клубом идёт речь? а Бетис это же середняк в Испании и то что сейчас они на 3 месте посмотрим на каком они будут весной хорошо если займут 5-6 место они вчера не создали ни одного момента и забили три Зенит сам их создал вот и думай кому мы проиграли особенно это касается тренера Семак будет всегда и всем проигрывать
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Сильвербой
1645204048
Блаженный!!!
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Dominator777
1645204196
Зенит молодцы, потому как гол Виллиана Жозе в ворота «Зенита» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге Европы. Хоть в чем-то, но Зенит - лучший!
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ziborock
1645205928
Каждый видит со своей стороны! А я вот в отличии от Орлова увидел что Зенит проиграл второму составу Бетиса!
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maratagliulin
1645206545
Что бы не говорили, но шансы есть
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Hektor 84
1645207029
В чем превзошли? На один голевой момент больше создали? Первый гол шлюбы с нарушением забит. Положил руки на плечи сопернику.
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Вомбат
1645207339
Не надо ругать старого человека, имейте уважение к возрасту. Ругайте тех, кто его публикует.
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general.lizyukov
1645212981
Пишет, как будто они с барсой играли. Это Бетис, даже не верхняя часть таблицы
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Plyash
1645217055
Старый маразматик,уже в памперсах ходит...
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