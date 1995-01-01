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    Петржела: «Зенит» не проиграет «Бетису». Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб из Петербурга не проиграет «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Зенит» не проиграет — даже может выиграть. Да, команда только-только выходит из отпуска, зато играет дома при своих болельщиках.

    «Бетис» выступает с начала года — это их небольшое преимущество. Они сейчас хороши: здорово идут в чемпионате, да и вообще показывает симпатичный футбол. Смотрел несколько матчей — мне понравилось.

    Но у «Зенита» тоже есть козыри — это опыт: команда каждый год играет в еврокубках. Испанцы же редко отбираются в Европу. «Зениту» надо побеждать, потому в гостях будет сложно.

    Посмотрим, в каком составе выйдет «Зенит». Хотелось бы увидеть Алберто в официальной игре. Давайте не забывать про Дзюбу. Артeм — джокер «Зенита». Слышал, что ему готовы предложить новый контракт. С «Бетисом» Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев», — сказал Петржела.

    • «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12899

      NewLife 28 минут назад

      Не повезло радужным с соперником, Отсасуна больше бы подошла))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Suvorov51 32 минуты назад

      Да ты в бомжатнике. и что стал щемпионом или только болтать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15641

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Вперед, наш голубой лев !!!

      1
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      Рейтинг: +1439

      Кронштадт65 > Persona_non_Grata 58 минут назад

      СинеБелоГолубой!!!!! пора знать своих чемпионов

      1
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      Рейтинг: +11121

      playsh > Persona_non_Grata 31 минуту назад

      ...сфинкс безголовый...

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