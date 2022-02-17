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  • Петржела: «Зенит» не проиграет «Бетису». Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев»

Петржела: «Зенит» не проиграет «Бетису». Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев»

17 февраля 2022, 18:56
12

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб из Петербурга не проиграет «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» не проиграет — даже может выиграть. Да, команда только-только выходит из отпуска, зато играет дома при своих болельщиках.

«Бетис» выступает с начала года — это их небольшое преимущество. Они сейчас хороши: здорово идут в чемпионате, да и вообще показывает симпатичный футбол. Смотрел несколько матчей — мне понравилось.

Но у «Зенита» тоже есть козыри — это опыт: команда каждый год играет в еврокубках. Испанцы же редко отбираются в Европу. «Зениту» надо побеждать, потому в гостях будет сложно.

Посмотрим, в каком составе выйдет «Зенит». Хотелось бы увидеть Алберто в официальной игре. Давайте не забывать про Дзюбу. Артeм — джокер «Зенита». Слышал, что ему готовы предложить новый контракт. С «Бетисом» Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев», — сказал Петржела.

  • «Зенит» примет «Бетис» сегодня, 17 февраля, в 20:45 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Зенит Бетис Дзюба Артем Петржела Властимил
Комментарии (12)
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Persona_non_Grata
1645113528
Вперед, наш голубой лев !!!
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NewLife
1645115815
Не повезло радужным с соперником, Отсасуна больше бы подошла))
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житель СПб
1645122906
Играет то Артем хорошо!
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Soccerdealer63
1645125381
Дзюба -джокер Зенита?))) Бедный, бедный зенит....
Ответить
Soccerdealer63
1645125551
Тут где-то Сёмин написал, что "...Зенит будет биться за весь российский футбол..."))) Спасибо Петржеле - узнали правду: за бабки и новые контракты зени бьются, во главе с "джокером")))
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Nerlinger
1645178981
аки ляпёрд вышел
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Hektor 84
1645305877
Как обосравшийся котяра))
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